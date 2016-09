Como você tem administrado o seu tempo?

Home > Notícias da Universal

No dia 3 de setembro último, o Projeto IntelliMen realizou o 9º encontro do “Ano da Disciplina”, no Templo de Salomão, localizado na capital paulista.

As palestras ministradas nos encontros, que ocorrem desde o início do ano, abordam temas relacionados ao desenvolvimento pessoal no universo masculino. Dessa vez, o tema tratado foi a disciplina aplicada em relação ao tempo.

O tempo é um recurso não renovável. Depois que se perde, não há como resgatá-lo.

“Se há uma coisa que você não pode compensar de volta é o tempo de uma pessoa. Nem o seu, nem o de ninguém. Quando você quebra alguma coisa, você pode pegar o dinheiro e pagar. Mas quando você tira 1 minuto, meia hora, 1 hora, 1 dia, da vida de uma pessoa, você nunca poderá compensar isso. Você não pode pôr a mão no bolso e falar: ‘Está aqui, 1 dia de volta para você.’ Ou: ‘Está aqui, de volta, o tempo que eu desperdicei da sua vida.’ Você não pode fazer isso. Na verdade, isso consiste em roubo. E um dos roubos mais cruéis, porque não há compensação para isso”, destacou o escritor e apresentador Renato Cardoso, que conduziu o encontro.

Pessoas de valor têm senso de valor do tempo

O desperdício do tempo pode ocorrer em várias áreas da vida de uma pessoa, como, por exemplo, no trabalho – quando o funcionário não organiza a sua rotina de tarefas e sempre perde os prazos –, ou quando a pessoa diz não ter tempo de buscar a presença de Deus.

Para efeito de ilustração, Renato Cardoso exemplificou: “É a mesma coisa quando você está namorando uma moça e você sabe que esse relacionamento não tem futuro. Dentro de você há até o planejamento para desistir. Talvez você esteja esperando por alguma coisa – terminar o ano, o momento certo, etc. Você está namorando, mas você sabe que não vai levar adiante, ao casamento. O que você está fazendo? Você está roubando o tempo dessa moça. É tempo que ela já poderia estar se curando do fim desse relacionamento, preparando-se para a pessoa que vai realmente ser marido dela. Mas não, você continua roubando o tempo dessa pessoa. Isso é roubo também.”

E esse cenário pode se estender até mesmo para os minutos ou horas do dia em que a pessoa perde tempo: “Com relação a atrasos, por exemplo. Você não deve aceitar chegar atrasado para nada. Nem na igreja, nem no trabalho, nem na hora que você marcou com alguém. Você não deve aceitar isso. Porque isso é um desrespeito para com a pessoa que está esperando você.”

Para concluir o tema do 9º encontro, Renato convidou os homens que estavam presentes a refletirem sobre como eles têm usado o tempo de suas vidas.

“Se você juntasse o tempo que desperdiça e colocasse aquele tempo para um uso mais profícuo, quão mais na frente você estaria hoje? Por exemplo, se você calculasse o tempo que gasta assistindo televisão, coisas inúteis, e pegasse essas mesmas horas e aplicasse fazendo alguma coisa útil, talvez investindo no seu negócio, investindo em algum tipo de conhecimento, aprendendo uma nova língua, fazendo um curso dentro do trabalho que você executa. Quão mais à frente você estaria? Isso é disciplina, é você saber a diferença entre coisas tolas e coisas sábias”, afirmou.

Próxima palestra do “Ano da Disciplina”

No dia 1º de outubro próximo ocorrerá a transmissão ao vivo para todo o Brasil da 10ª palestra do “Ano da Disciplina”, que será ministrada pelo bispo Clodomir Santos diretamente do Templo de Salomão. Não perca.

