A Gente da Comunidade realiza ação social na zona norte da capital paulista

Com o objetivo de estimular a cidadania e promover a melhoria das condições sociais da população carente, o projeto A Gente da Comunidade (AGC) realizou mais uma ação social na capital paulista.

No último dia 21 de agosto, cerca de 50 voluntários profissionais de diversas áreas e 20 obreiros se reuniram com a comunidade do bairro da Freguesia do Ó, na zona norte da cidade, para levar atendimentos gratuitos de saúde e bem-estar e lazer para adultos e crianças.

O pastor Bruno Santos, auxiliar na região do pastor Mauro Souza, acompanhou a ação e realizou uma oração em prol de todos os presentes. Depois, falou sobre a importância de ações sociais como essa para a comunidade:

“Esse evento foi de suma importância para todos da comunidade, pois, além do atendimento humano que é feito pelos obreiros e voluntários, vendo as necessidades físicas e materiais de cada um presente, tivemos também o principal, que foi o atendimento espiritual. Oramos pela família, pela cura dos enfermos e auxiliamos a comunidade.”

Mais de 200 pessoas foram beneficiadas por meio de serviços de assistência jurídica e médica – com aferição de pressão e exame de glicemia –, cabelereiro, manicure e limpeza de pele. Além disso houve também a distribuição de 50 cestas básicas, kits de higiene pessoal e roupas.

Os moradores do bairro participaram ainda de um lanche da tarde com frutas, bolos, tortas, cachorro-quente e sucos, e as crianças puderam se divertir nos brinquedos infláveis e ganharam doces e salgadinhos.

Palavra de fé e motivação

Para a obreira voluntária Lucineia Peppe, de 40 anos, que auxilia no trabalho do AGC, significa muito poder ajudar essas pessoas.

“Os moradores das comunidades muitas vezes são carentes de cuidados básicos, como alimentação e saúde. Por isso, procuramos levar o máximo que podemos, para proporcionar um dia de instrução de direitos e deveres dentro da sociedade, de cuidados para valorizar a autoestima, por exemplo. Também, a cada visita, levamos uma palavra de fé e motivação para que eles tenham esperança de uma nova vida”, explicou ela.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam.

O projeto A Gente da Comunidade existe em todo o Brasil e realiza diversos eventos, levando assistência social e apoio espiritual a comunidades carentes.