Não se envergonhe de assumir a fé

“Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno. ” 1 João 5.19

Amigos, sejamos honestos: o que podemos esperar de um mundo que jaz no maligno? O mundo está morto, sepultado em seus delitos. Afastado da Vida, que é Deus. Desta forma, ele sempre será contrário aos que são de Deus, pois os de Deus e o mundo são opostos entre si.

Hoje, o errado é o certo; e o certo é o errado. Quando veem os filhos de Deus andando na justiça, os filhos do mundo zombam. As propostas que vêm para os que são de Deus tentam tirá-los do Caminho da Justiça. São propostas de facilidade, propostas de “jeitinho”, propostas que vêm com o comentário “ah, é só uma vez na vida”. “Deus entende”. “Todo mundo faz”.

As propostas virão. Travestidas de boas ideias, de excelentes negócios, de soluções rápidas, de “única opção”, de “é assim que as coisas são”. Não tenha vergonha de fazer o que é certo. Não se envergonhe de assumir a sua fé. Não tenha medo de ser visto como o bobo, o careta. Siga a sua fé. Não queira agradar a ninguém mais, somente a Deus. A sua consciência limpa não tem preço.

Seguir ao Senhor Jesus implica em viver na contramão deste mundo. Não é à toa que a Palavra de Deus é bem enfática: “Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tiago 4.4).

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo