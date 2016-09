Evento de cura na Ásia reúne 4 mil pessoas

Home > Internacional

Quase 4 mil pessoas estiveram presentes no evento “Óleo Ungido”, organizado pela Universal na Ásia, nos dias 27 e 28 de agosto. A programação contou com ações em quatro países simultaneamente, contando também com a participação de pelo menos 1,8 mil pessoas que nunca haviam estado em uma reunião da Universal anteriormente.

Hong Kong e Macau (regiões administrativas especiais da China) receberam a reunião do “Óleo Ungido” no sábado (27) e no domingo (28). Já Malásia e Singapura acolheram o evento no domingo.

“Um evento de milagres em um continente onde o cristianismo não é muito forte é de extrema importância”, afirma o responsável pelas atividades da Universal no continente asiático, pastor Álvaro Lima, acrescentando que oportunidades como essa servem para promover o Senhor Jesus, que cura, liberta e salva.

Mary Liza, por exemplo, é uma das pessoas que nunca haviam estado na Universal. Mesmo sendo jovem – apenas 35 anos de idade –, chegou ao evento com dores insuportáveis nas costas e nas pernas, que a perseguiam havia muito tempo. “Quando eu me sentava, ficava impossibilitada de me levantar novamente, tamanha era dor”, conta ela.

Após ouvir a Palavra de Deus, Mary recebeu a unção realizada pelo pastor e a oração de cura. Deixou o local livre daquele tormento.

É preciso obediência

“A fé na Palavra de Deus faz o doente ser curado, o deprimido ser livre, a família destruída ser restaurada”, afirma o pastor Álvaro. “Por que as pessoas foram livres dos seus sofrimentos hoje? Por que não aconteceu ontem ou semana passada? Porque ela usou a fé aqui, agora. Tudo é possível por meio dessa fé. E essa fé na Palavra de Deus – que é a obediência a Ele – não só cura, mas salva.”

O pastor Álvaro ministrou a reunião em Hong Kong; na Malásia, o responsável foi pastor Alex Coelho; já em Singapura, o pastor Marcelo Rocha; e em Macau, o pastor Eric Shigeoka.

“Se a partir deste momento você continuar obedecendo a Palavra de Deus, você será salvo. A Salvação da sua alma é muito maior do que qualquer coisa deste mundo”, conclui o pastor Álvaro.

