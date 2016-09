Ele voltou a estudar aos 82 anos de idade

Home > Reflexão

Muitos pensam que após os 50 ou 60 anos é hora de diminuir o ritmo da vida, certo? Voltar para a escola então, que loucura. Fazer um curso? Aprender algo novo? “Isso é para os jovens, não para mim”, alguns podem dizer. Mas um caso ocorrido nos Estados Unidos talvez lhe ajude a mudar de ideia.

Rene Neira, de 82 anos, não se importou com a idade que tem e decidiu começar um curso na área de economia. E o mais interessante é que a neta dele, Melanie Salazar, de 18 anos, iniciou os estudos no mesmo mês e na mesma universidade. "Ele me motiva para não desistir. Isso me faz perceber a importância da educação, para que eu possa realizar algo grande como ele”, diz Melanie.

O avô frequentou a universidade quando jovem, mas teve que parar os estudos quando se casou e precisou trabalhar para sustentar a família. Com a morte da esposa, em 2009, ele voltou a pensar no assunto e foi em busca do seu sonho, que era conseguir o tão esperado diploma.

Talvez você esteja chegando à 3ª idade, ainda tem muitos sonhos para conquistar, mas acredita que o seu tempo já passou.

Com a atitude de Rene Neira entendemos que a idade avançada não é sinônimo de cansaço, ou o fim das oportunidades. Com planejamento e boa vontade, tudo é possível.

