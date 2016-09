Anjos da Madrugada auxiliam moradores de rua no Pará

Home > Notícias da Universal

No dia 30 de agosto, um domingo, 80 voluntários o Anjos da Madrugada (grupo da Evangelização – EVG – da Universal) da cidade de Belém, no Pará, auxiliaram moradores de ruas da cidade. A ação aconteceu no Mercado Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, localizada no bairro da Cidade Velha.

Houve prestação de serviços de corte de cabelo, manicure, orientação jurídica, e primeiros socorros, tudo de graça. Além de cuidar do físico, os voluntários se preocuparam também em oferecer o mais importante: ajuda espiritual.

Mais de 200 moradores de rua receberam atendimento. Cada um teve a oportunidade de contar as suas histórias, ser ouvido e amparado com mensagens de fé e otimismo. Foram feitas ainda orações de libertação e proteção para todos.

Compromisso

O pastor Max Serrão, coordenador da EVG Universal no Pará, aproveitou o encontro para salientar a todos os presentes que é possível começar uma nova vida com Jesus. “Para muitos, vocês são apenas um número no meio da multidão, mas quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele assume um compromisso de lhe fazer feliz, lhe trazer a paz e de lhe dar forças para vencer”, afirmou.

Ao final da ação, foi oferecido um jantar comunitário, em que todos se sentaram lado a lado e puderam entender, na prática, a importância da união. Após a refeição, foi feita a entrega de roupas e agasalhos, que os próprios voluntários arrecadaram e doaram aos necessitados, com a intenção de combater o frio.

Segundo o pastor, realizar esse trabalho é demonstrar para Deus que Ele pode contar com cada um. “Temos visto quantas pessoas que professam uma fé estão mais preocupadas somente consigo mesmas, enquanto milhares estão à procura de uma direção. Quando chegamos a essas pessoas, temos a oportunidade de mostrar que existe uma saída. Muitas estão nas ruas porque não acreditam mais em uma mudança. Umas estão abandonas pela própria família, outras, entregues aos vícios. Mas sabemos que o poder da fé restaura qualquer vida, por isso nos dedicamos a cada dia para alcançar os sofridos.”

E você, o que tem feito para ajudar o seu próximo? Não deixe de fazer o bem a quem precisa.

Vá até uma Universal mais próxima e saiba como ser um voluntário. Clique aqui e encontre uma igreja perto da sua casa.