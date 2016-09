O que o seu filho faz na internet?

Home > Reflexão

O empresário Daniel da Silva Ferraz, de 34 anos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, notou que a filha, de 9 anos, vinha recebendo mensagens numa rede social com elogios ao corpo dela. Ele já tinha o hábito de verificar semanalmente com quem a filha mantinha contato pela internet e se deparou com o conteúdo.

"Quando eu percebi que podia ser um tarado, alterei a senha dela e, de lá para cá, assumi todas as mensagens como se fosse ela", disse. Dessa forma o pai ganhou a confiança do suspeito, que passou a fazer declarações de amor à menina, enviar conteúdo erótico e tentar um encontro. Ferraz procurou a polícia, que teve acesso às conversas e, com a ajuda dele, marcou um encontro e prendeu o suspeito em flagrante.

O homem, que não teve o nome divulgado, deverá responder pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável, transmissão de material de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e abandono de incapaz, já que o suspeito havia deixado o próprio filho, de 5 anos e autista, sozinho em casa para ir ao encontro.

"Como pai, eu me sinto realizado por ter impedido uma possível violência contra uma criança. Como cidadão, eu fico também realizado por ter ajudado outros pais a ficarem alertas com a internet", declarou o empresário.

Atenção em dobro na internet

A história acima teve um final feliz, mas, infelizmente, muitos casos terminam com crianças e adolescentes sendo vítimas de abusos, sequestros e até morte. É preciso que o exemplo desse pai seja seguido e que todos os responsáveis fiquem atentos ao tipo de conteúdo que os filhos acessam em sites e redes sociais. Além de monitorar conversas, amizades e sites, é imprescindível conversar sobre os perigos existentes no mundo online e como agir diante de possíveis propostas.

O palestrante Renato Cardoso abordou o tema em seu blog e reforça o dever dos responsáveis de impor limites aos filhos. “Nós somos responsáveis por proteger os nossos filhos do mal deste mundo. Não podemos fazer isso 100% do tempo, é impossível. Mas o possível, temos que fazer. Uma das maiores responsabilidades dos pais é impor limites, pois crianças e adolescentes não têm nenhum senso disso. Portanto, repito: Você sabe o que o seu filho ou filha anda fazendo na internet?”

