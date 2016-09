Feliz independência

Home > Reflexão

“De Deus dependem a minha salvação e a minha glória; estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. ” Salmos 62.7

Hoje se comemora a independência do Brasil. No entanto, talvez você não tenha experimentado ainda a independência espiritual; a independência financeira; a independência emocional...

Uma pessoa só se torna independente quando passa a depender total­mente de Deus. Enquanto quiser ser independente de Deus, será dependente. Dependente das circunstâncias; dependente de suas condições; dependente de sua formação acadêmica; dependente do pastor; dependente do governo; dependente do dinheiro; dependente de remédios; dependente de atenção; dependente de um relacionamento...

Depender de Deus é depender da Palavra que nunca falha. Pautar sua vida exclusivamente por esse código de conduta. Servir ao seu Senhor com todas as suas forças. Entregar 100% de sua vida e decidir que ela não lhe pertence mais. Isso é loucura para o mundo. Sua segurança não está mais em seus bens, não está mais em ter um relacionamento, não está mais no dinheiro, no trabalho, na religião. Sua segurança está na Palavra de Deus. Está nEle o seu refúgio. Está nEle a sua salvação.

É necessário fé e confiança de que Ele não falha e de que tudo coopera para o bem de quem se entregou. Há que se entregar a totalidade da vida para que haja o cumprimento da totalidade da promessa. Deus quer fazer com você essa parceria e derrubar muralhas, para isso, é necessário ser dependente dEle. Dependente dEle, e de mais ninguém.

A única maneira de ser independente é depender exclusivamente de Deus.

