De volta aos braços do Pai

No último mês de agosto, duas importantes reuniões foram realizadas pela Universal em todo o País, com o objetivo de resgatar pessoas que estavam afastadas de Deus e se encontravam padecendo com uma série de problemas.

De acordo com números divulgados pelo Setor de Relações Institucionais da Universal, somente na reunião do Filho Pródigo, realizada no dia 7, em todo o Brasil, 131.737 pessoas voltaram para a Igreja ou estiveram pela primeira vez em um encontro na Universal.

Já em 28 de agosto, 195 mil pessoas, sendo 60 mil só em São Paulo, participaram do “Dia da Consagração das Almas”, um encontro que acontecerá todo último sábado de cada mês, em toda a Universal.

Gratificante

Muitas pessoas comentaram sobre o evento em redes sociais, inclusive na página oficial dos obreiros voluntários da Universal no Facebook e no perfil do bispo Roberto Mauzer (foto abaixo), atual responsável pelo corpo de obreiros em todo o País.

Muitos explicavam o quanto foi gratificante ver inúmeras pessoas retornando para os braços do Pai.

Vanderli de Paula, da Universal do bairro de Cangaíba, zona leste de São Paulo, escreveu que os convidados que levou saíram muito felizes.

“Um deles nunca tinha ido à Universal e disse que se surpreendeu, não imaginava que era assim. Disse que saiu leve, em paz e feliz. Me agradeceu muito pela oportunidade”, relatou.

Já Lindaci Andrade, da sede da Universal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ressaltou: “Bispo, sou ex-obreira e estou de volta aos ‘resgatados’. Tenho orado e lutado para voltar ao meu primeiro amor, pois creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira.”

Mônica Cristina, da Universal do município de Uraí, estado do Paraná, levou cinco pessoas para a igreja no “Dia da Consagração das Almas”. Ela tem certeza de que foi Deus quem as mandou:

“Eu orei a Ele para enviar os aflitos; a Universal da minha cidade ficou lotada. A gente via nas pessoas – depois da reunião – um gozo. Elas chegaram à igreja pesadas, oprimidas, mas, após a reunião e a Palavra de Deus por meio do pastor, saíram felizes.”

Uma alma não tem preço

De acordo com o bispo Mauzer, uma pessoa salva e resgatada não tem preço.

“A quantidade alcançada nessa última consagração, bem como nos demais encontros e trabalhos evangelísticos que aconteceram pelo País, foi motivo de festa no Céu, porém, sabemos que ainda há muito o que se fazer”, ressaltou.

O bispo destaca que, infelizmente, a falta de vigilância com as coisas de Deus, mesmo sendo o que Ele mesmo mais tem alertado a cada um de nós nos últimos tempos, tem tirado muita gente da fé.

Se você sente que pode fazer mais, tem se empenhado em salvar o maior número de almas possível, não perca o próximo “Dia da Consagração das Almas”, em 24 de setembro.

Convide as pessoas afastadas, angustiadas ou mesmo aquelas que nunca participaram de uma reunião na Universal. Será um dia especial. Não perca.

Para mais informações, procure a Universal mais perto de sua casa, ou acompanhe o site oficial do grupo de obreiros, em http://sites.universal.org/obreirosuniversal/.