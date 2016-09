A cobiça que entra pelos olhos

Home > Reflexão

O assédio às mulheres dentro do transporte público não acontece apenas no Brasil. Ele tem se tornado cada dia mais constante, expondo-as em situação delicada e constrangedora.

Recentemente, um homem foi flagrado, na China, filmando por debaixo do vestido de uma passageira no metrô. Sentado no banco do vagão, o rapaz, aparentemente jovem, posiciona seu celular propositalmente embaixo da roupa da moça, que estava de costas e em pé. Ele tenta disfarçar para que ninguém note. Com uma mão, coça os olhos, e com a outra, segura firmemente o aparelho e procura cada vez mais posicionar melhor a câmera para captar imagens.

O caso veio à tona porque outro passageiro flagrou o momento. As imagens foram publicadas na rede social do site Shangahaiist e, a partir daí, vem sendo compartilhadas repetidas vezes.

Afaste-se da cobiça

Muitos ao lerem essa história se enraivecem, criticam a atitude do homem, que é algo até compreensível. Porém, é importante analisar a origem desse comportamento, que ultrapassou todos os limites das leis e do bom senso. Isso porque a atitude dele não se deu de repente, mas é oriunda de um desejo, uma cobiça, que provavelmente estava sendo alimentada há tempos, em seu coração e mente, e veio à tona por meio dessa atitude repugnante.

O bispo Domingos Siqueira, durante programa pela TV Universal, alertou que a pessoa que fica cobiçando aquilo que não é dela, está dando vazão a sentimentos nocivos, que podem destruir tanto a ela como aos outros. “Isso não é inteligente. Quando a pessoa faz isso ela está sendo atraída pela sua própria cobiça. O pecado traz a morte espiritual e a condenação para a alma.”

Os olhos sempre procuram o que é belo, atrativo, sendo assim é impossível não notar uma pessoa bonita. Porém, o pecado está em desejar o que é proibido, isto é, um homem ou uma mulher casada, uma pessoa comprometida, um assédio. Pois, quando isso acontece, o que entra pelos olhos, cria fantasias na mente e inspiram as pessoas a tomar decisões baseadas apenas nas emoções.

Jesus disse: “Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.

Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. ”

Mateus 5:28,29

Obviamente, Jesus não quer que a pessoa arranque literalmente o olho e fique cega, mas o que Ele recomenda é que a pessoa se liberte da cobiça que entra pelos olhos, uma fraqueza espiritual, que só é combatida quando se prioriza um relacionamento íntimo com Deus.

Por isso, se você reconhece que precisa mudar, antes que seus olhos te levem ao abismo espiritual, procure ler mais a Bíblia, ouvir e ler as mensagens de fé do bispo Edir Macedo, orar e, principalmente, ir à igreja mais vezes. Certamente, exercitando a fé dessa maneira, estará blindando seus olhos de todo mal, e mais do que isso, conquistando e conservando a Salvação da sua alma.

