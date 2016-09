Vem aí, A Dama da Fé, livro de Ester Bezerra

Home > Notícias da Universal

“A Dama da Fé”. Um lançamento bastante esperado, que certamente agradará a milhões de leitores.

Escrito por Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo – líder e fundador da Igreja Universal e autor da trilogia “Nada a Perder” –, em coautoria com Douglas Tavolaro, vice-presidente de jornalismo da Rede Record, o livro relata episódios marcantes dela ao lado do bispo.

Mãe de três filhos – Cristiane, Viviane e Moysés –, ela sempre é lembrada como um exemplo de mulher, virtuosa, batalhadora, guerreira, mas, acima de tudo, fiel a Deus.

O livro, da Editora Planeta, aborda, em suas 272 páginas, histórias jamais relatadas por Ester e, ao mesmo tempo, ensina uma série de valores, bem como lições de amor, perseverança, confiança e fé.

A família também é bastante citada na obra, pois, segundo Ester, a união deles sempre foi extremamente importante em toda essa caminhada. Há mais de 4 décadas, ela acompanha o bispo Macedo em sua jornada evangelística pelo mundo.

Surpresas

Na publicação, Ester faz questão de contar como conseguiu manter o lar sempre em ordem, enquanto o bispo seguia no propósito de propagar a Palavra de Deus por todo o Brasil e pelo mundo.

A produção ainda traz grandes surpresas, como cartas e depoimentos dos filhos e netos, escritos especialmente para ela, além de fotos inéditas do casamento dela, de momentos descontraídos em família, bem como da sua juventude.

Caso queira mais informações sobre o livro, que em breve estará nas melhores livrarias do País, acesse o site oficial da editora.

Para saber mais sobre a autora, acesse o blog oficial dela, clicando aqui.