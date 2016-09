Portugal: milhares de pessoas reunidas no combate aos vícios

Home > Notícias da Universal

Na última semana do mês de agosto, a Universal das cidades de Porto e Lisboa, em Portugal, recebeu milhares de pessoas para reuniões de cura dos vícios.

Os encontros foram ministrados pelo bispo Rogério Formigoni, que tem percorrido vários países com o objetivo de conscientizar e libertar as pessoas de seus vícios, sejam eles em drogas ilícitas ou lícitas, comida ou pornografia, entre outras coisas.

“Passei a ter, com Deus, uma vida nova. Hoje, 20 anos após a minha cura, tenho uma vida social, família, uma vida normal e, o principal, tenho a cura definitiva, o que, para muitos, é algo inconcebível. Mas se o vício teve cura para mim, também tem para você e para o seu familiar”, relatou o bispo.

Curado dos vícios

Para Paulo Gouveia, se livrar das drogas não foi uma tarefa fácil, mas quando ele resolveu aceitar ajuda, tudo mudou.

Aos 13 anos, Paulo começou a consumir drogas, sem imaginar que pudesse se tornar dependente delas. “Experimentei por influência de amigos. Primeiramente o tabaco, em seguida, o álcool e todo tipo de drogas.”

A ideia de que poderia parar e que apenas consumiria drogas mais leves foi aproximando o rapaz da autodestruição e da impossibilidade de conseguir parar com o vício. “As drogas me afetaram em tudo; o meu comportamento se alterou, estava sempre fora de mim. Fumava na frente dos meus filhos, sem pensar no péssimo exemplo que estava dando para eles. Chegava a acordar de madrugada para pegar as drogas que a minha esposa jogava no lixo e consumir”, recorda.

Após 20 anos nessa situação, Paulo decidiu procurar ajuda, pois reconhecia que precisava ser uma pessoa melhor. Assim, decidiu conhecer o trabalho da Universal em Portugal.

“Ao chegar à Universal comecei a frequentar as reuniões e a ser devidamente orientado. Em apenas 1 mês consegui me ver livre de todos os vícios. O meu comportamento mudou por completo, a ponto de ficar surpreendido com a minha transformação. Hoje os meus filhos veem em mim um exemplo a ser seguido. Numa casa onde habitavam os vícios e a confusão, hoje habita a paz, a alegria, e não preciso de qualquer tipo de vício para me sentir bem”, conclui.

