Ombro amigo para jovens na capital paulista

A Universal de Lauzane Paulista, bairro da zona norte da cidade de São Paulo, ficou pequena para a grande quantidade de jovens que participaram do “Resgate Jovem”, realizado no local neste domingo (4).

O encontro especial foi conduzido pelo bispo André Cajeu, responsável pelo trabalho do grupo Força Jovem Universal (FJU) no estado de São Paulo.

O intuito foi promover um apoio espiritual para jovens que um dia estiveram na presença de Deus mas que, por algum motivo, hoje não estão.

Muitos dos participantes estavam ali buscando uma transformação de vida, deixando para trás tristezas e sofrimentos.

Como Marco Antonio, de 25 anos. “Esta semana eu me vi no fundo do poço, me vi no limite, e decidi ‘nascer de novo’, dar uma oportunidade a mim mesmo, porque Deus já havia me dado essa oportunidade de ser feliz. Eu estava em angústia. Vim chorando para cá, mas estou saindo limpo. Quero só buscar coisas novas”, afirmou o jovem.

Ele contou ainda que tempos atrás foi internado em um hospital psiquiátrico, tentou suicídio diversas vezes e, por causa dos vícios, também já sofreu overdoses. O convite para participar do “Resgate Jovem” veio por meio do Facebook.

Mantenha o foco no Senhor Jesus

Para os jovens que retornaram para a presença de Deus, o bispo André Cajeu deixou uma mensagem: “A razão pela qual o filho pródigo conseguiu voltar e permanecer junto ao pai é que ele não desviou os olhos desse propósito. Então, você que voltou, você que está voltando, deve se focar em Jesus. O alvo tem que ser a sua comunhão com Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim você vai ter forças, vindas de Deus, para que permaneça e consiga chegar até o fim.”

O “Resgate Jovem” percorrerá todo o estado de São Paulo. O próximo será no dia 18, às 18h, em Limeira, no interior do estado.

Clique aqui e acompanhe a página oficial do grupo Força Jovem Universal no Facebook para mais informações.