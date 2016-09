Home > Reflexão

“Porém, o Meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-Me, Eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.” Números 14.24

O espírito daquele que crê é diferente. Diferente do espírito desconfiado dos que não têm a visão da fé. Diferente do espírito medroso dos que não veem com olhos espirituais. Diferente do espírito maldoso daqueles que não andam na direção de Deus. Diferente do espírito malicioso dos que medem os outros pelo que eles próprios são.

O espírito daquele que crê é forte. Suporta as lutas, vence as batalhas. E sabe que “Se cair, não ficará prostrado, porque o SENHOR o segura pela mão” (Salmos 37.24). Por isso, segue firme, confiando sempre nAquele que o chamou.

O espírito daquele que crê não desiste. Não por si, mas pela Palavra que ouviu. Ele crê, por isso, se entrega totalmente. Por essa Palavra se lança na batalha; por essa Palavra jamais torna atrás.

O espírito daquele que crê não permite dúvida. Seus pensamentos são puros, seus olhos são bons. Ele escolheu assim. O espírito daquele que crê o leva a escolher o que agrada a Deus. O espírito daquele que crê não entende o “não posso”; não vê nada “impossível”. O espírito daquele que crê só se esconde no esconderijo do Altíssimo, porque sabe que de lá ele ganha qualquer batalha.

Protegido sob a sombra do Onipotente, ele guerreia sabendo que a vitória é certa. O espírito daquele que crê é o passaporte para a Terra Prometida; é o que o torna raridade diante dos olhos de Deus. O espírito daquele que crê faz com que seja chamado pelo nome para possuir aquilo em que ele creu.

Que o Senhor veja em você um espírito diferente dos demais.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo