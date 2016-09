Jovens talentos se apresentam em Angola

Home > Internacional

Jovens talentos de Luanda, em Angola, se reuniram na Universal do bairro de Alvalade, no último dia 13 de agosto, para participar da final do “Caça Talentos Musical Teen”. O evento foi organizado pelos grupos Turminha da Fé Teen (TF Teen) e Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), que realizam atividades e orientam crianças e adolescentes até os 14 anos de idade.

Supervisionados por esposas de pastores da região, educadoras e conselheiros de cada grupo, os 19 participantes puderam mostrar o seu bom desempenho vocal e talento musical durante as quatro etapas do concurso. O evento teve como principal objetivo descobrir talentos escondidos entre os jovens que fazem parte dos dois grupos.

A vencedora foi Jaaziela Cabila (ao centro na foto), do TF Teen. Na grande final, que reuniu aproximadamente 1,7 mil pessoas, houve também a apresentação de um grupo musical e de danças coreografadas.

A Universal tem uma preocupação especial com crianças e adolescentes. Clique aqui e conheça mais sobre o trabalho da EBI e do TF Teen, projetos que cuidam, conscientizam e preparam os jovens, no Brasil e no mundo.

