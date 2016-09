7 motivos para a sua esposa não ser feliz no casamento

Home > Vida a Dois

Nem sempre é fácil para o homem perceber quando a esposa está infeliz no casamento. Muitas vezes essa percepção surge apenas quando já é tarde e a tristeza dela causou sérios prejuízos ao relacionamento. Nesse momento, se torna difícil descobrir qual a razão daqueles problemas. Por isso, o Universal.org separou 7 atitudes masculinas que tornam a mulher infeliz dentro de sua casa. Veja quais são:

1- Ouvidos fechados

Por hábito o homem tende a dispersar a sua atenção quando a esposa está explicando algo. Acostumado a discursos diretos, ele não consegue manter o foco quando ela quer passar uma mensagem. Isso é um erro.

“Toda vez que a mulher tem que repetir, parece que ela está falando com uma criança, parece que ela está falando com o filho dela. Ela tem que falar de novo o que ela acabou de falar”, explica a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “Casamento Blindado”. “Então, às vezes, você reclama que a mulher não lhe respeita, mas a forma que você age, de não dar ouvidos ao que ela fala, de não dar atenção, de não tomar iniciativas, lhe faz um homem-criança, um garoto. E ela tem que ser o adulto nessa casa. Então como é que ela vai respeitar uma criança?”

Isso mina, aos poucos, a estabilidade do casamento.

2- Falta de olhos

“Você acha que ela demora 1 hora, 2 horas para se arrumar para quê? A mulher que é casada quer chamar atenção do marido dela”, afirma Cristiane. O homem deve elogiar quando ela merece, reconhecer o esforço dela. Caso contrário, a sensação que a esposa terá é de que, mesmo tentando, ela não consegue ser bonita. Em decorrência, muitas passam a se cuidar menos e, consequentemente, a autoestima cai. Ninguém pode manter um relacionamento feliz com baixa autoestima.

3- Desatento

O escritor Renato Cardoso, autor do livro “Namoro Blindado”, separou 10 pedidos de toda esposa. Em um deles, ele escreve: “Eu gosto quando você realmente se interessa no que penso. E me diz o que pensa.” Essa atitude demonstra atenção ao cônjuge. E a falta de atenção é uma das maiores reclamações das esposas.

“O marido, normalmente, não dá atenção. Eu vejo que muitos homens não precisam de tanta atenção, mas, para a mulher, é uma necessidade. Não é um luxo, é uma necessidade”, destaca Cristiane.

Ela explica que essa atitude é uma das mais irritantes em um relacionamento.

4- Indecisão

Não deixe o problema para depois. Não procrastine. Quando a mulher precisa resolver tudo e decidir pelo casal, tem a sensação de que o peso do relacionamento está apenas em seus ombros. E isso é cansativo.

“Ela se sente como se não tivesse um líder, parece que não tem um cabeça, um protetor, e ela é que tem que fazer esse papel. Parece que é ela que tem que ser a heroína”, explica Cristiane. Se algo precisa ser feito, faça. Se precisar de ajuda para fazer ou decidir, peça o auxílio, mas não deixe tudo a cargo dela.

5- Problemas na intimidade

A intimidade se inicia em pequenos gestos. Carinho, atenção e companheirismo fazem com que o casal se aproxime. A verdadeira capacidade de dialogar e estabelecer uma relação segura transmite a tranquilidade necessária para que um confie totalmente no outro e a intimidade flua. Nesse sentido, é a confiança que possibilita a verdadeira intimidade.

6- Falta de objetivos em comum

“Duas pessoas só permanecerão unidas se tiverem o mesmo objetivo de vida. Se vocês não estiverem no mesmo time, então estarão em times adversários – não há meio termo”, afirma Cristiane Cardoso.

Conforme a Bíblia diz, “já não serão dois, mas uma só carne” (Marcos 10.8), buscando alcançar as mesmas metas, um apoiando sempre o outro.

7- Falta de caráter

Essa talvez seja a maior causa de infelicidade em uma esposa. Quando o marido não tem palavra, não a respeita ou não é uma pessoa definida, faz com que a vida da mulher se torne insegura, inconstante.

“Isso muitas vezes acaba com o casamento, acaba com qualquer relacionamento, porque o homem fala uma coisa e não faz”, define Cristiane. “Uma coisa que você precisa no relacionamento é a confiança, e a falta de caráter não permite isso existir.”

