Você come o que bem entende e quando quer?

Pode acrescentar um asterisco no ditado que diz que “você é o que você come” e adicionar uma importante informação ao lado. Isso porque, além de ser importante avaliar os alimentos que ingerimos, é ideal observarmos os horários que comemos. É o que mostram dois estudos publicados no periódico cientifico Proceedings of the Nutrition Society. O hábito de comer de forma desregrada e quando bem entende pode tornar o indivíduo mais propenso a desenvolver síndromes metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade.

O que, com quem e quando comer

O estudo analisou dados de 28 publicações para entender o impacto dos horários das refeições no metabolismo e a conclusão foi de que, além do ciclo claro/escuro (ou noite e dia), os hábitos alimentares também influenciam no ciclo circadiano (que nada mais é do que o nosso relógio biológico), interferindo nos processos corporais, como a metabolização de gordura e açúcares; no apetite; na digestão; e nas atividades dos órgãos relacionados a ela, como o intestino.

Outra conclusão é de que pular o café da manhã pode não ser uma boa escolha e que pessoas que negligenciam essa refeição estariam mais predispostas a consumir comidas gordurosas ou menos nutritivas ao longo do dia. Com relação ao fracionamento alimentar, a ingestão de mais calorias no café da manhã do que no jantar estaria associada ao melhor controle do peso, além de melhorar os níveis de açúcares.

E com quem comemos também tem impactos sobre a saúde. Fazer refeições frequentemente em família, por exemplo, beneficia a saúde de crianças e adolescentes, já que os mesmos tendem a aprender hábitos saudáveis.

Para a pesquisadora Gerda Pot, do King’s College London e uma das principais autoras do artigo do Proceedings, pode ser que, de fato, a primeira refeição do dia mereça toda essa atenção. “Parece haver verdade por trás do ditado de que devemos tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como pobre”, comenta.

Outro estudo, realizado pela Universidade de San Diego, na Califórnia, segue a mesma linha de raciocínio. Segundo ele, a disciplina por si só diminuiria a concentração de açúcar no sangue e até ajudaria a emagrecer, mesmo sem cortar muitas calorias. Os riscos de desenvolver problemas cardíacos, diabetes e até câncer também seriam menores.

Padrões alimentares

Os padrões alimentares variam bastante em todo o mundo. Na região mediterrânea, por exemplo, é dada grande atenção ao almoço, além de cautela na maneira como os alimentos são preparados e consumidos. Já os norte-americanos são mais propensos a comprar refeições semiprontas ou pedir algo “para viagem”.

Entre os Estados brasileiros também há diversidade alimentar, mas, mesmo assim, em muitas regiões do País, o café da manhã leva a fama da refeição mais importante do dia.

Crie bons hábitos

A pirâmide alimentar brasileira é um guia para que se tenha uma alimentação completa e equilibrada. Além disso, é imprescindível fracionar as refeições ao longo do dia. São três as principais (café da manhã, almoço e jantar) e, entre elas, podem haver intermediárias. Mas quantos levam em conta essa recomendação? E quantos negligenciam os horários e até “pulam as refeições” em nome da dieta?

Para ter uma boa saúde e alcançar bons resultados quanto ao processo de emagrecimento, por exemplo, é preciso haver disciplina com o relógio, já que o grande espaçamento entre uma refeição e outra – e até a ausência dela – faz com o que o corpo entenda que é melhor armazenar toda energia que receber da próxima vez. É por isso que muita gente engorda quando, na verdade, espera ver quilos a menos na balança.

Então, antes de começar suas tarefas do dia a dia, que tal programar os horários nos quais vai fazer suas principais refeições e lanches?