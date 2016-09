Vítima de trote entrega R$ 10 mil a estelionatários

Home > Folha Universal

Recentemente, um caso chamou atenção pela audácia dos criminosos e total falta de compaixão deles.

O telefone da casa de um senhor aposentado, de 73 anos, tocava constantemente. Do outro lado da linha um rapaz fingia ser um sobrinho que precisava de dinheiro para consertar um carro. Como esse senhor é portador de Alzheimer (doença degenerativa e progressiva), acreditou na história e fez o que o falso parente pedia por telefone: transferiu dinheiro para a conta dele.

Segundo depoimento de um dos filhos do aposentado à polícia, os criminosos se aproveitaram do fato de ele não se lembrar das coisas, de ser uma pessoa de idade e se passaram pelo sobrinho dele.

O delegado Targino Osório, responsável pelo caso, acredita que os criminosos sabiam da doença do aposentado e que utilizaram as redes sociais para descobrir dados da intimidade da vítima. “As pessoas se expõem demais e, por meio da própria rede social, os criminosos pegam algumas informações, como nomes de parentes, e acabam ligando para a pessoa para aplicar esse golpe”, explicou Osório.

No total, o idoso transferiu a quantia de R$ 10 mil para a conta que o falso sobrinho passou, mas para o filho, muito mais do que o valor perdido, o medo agora é em relação à segurança do pai. “A preocupação que fica é maior. O prejuízo, com o tempo, a gente tenta reaver”, afirmou.

A proximidade

O que aconteceu com esse idoso mostra a importância de estarmos atentos aos nossos familiares, sermos mais pacientes e sabermos ouvir a quem amamos. Não estamos julgando o fato de o aposentado ficar sozinho em casa, mas pegamos esse exemplo para destacar que, em um piscar de olhos, um criminoso pode fazer de seu parente uma nova uma vítima.

E também não estamos falando somente de criminosos que em questão de dias ou meses podem acabar com uma família, destruir um casamento ou trazer transtornos ainda maiores que o financeiro, mas, principalmente, da distância entre as pessoas, da frieza, do afastamento que pode fazer com que mães e filhos ou maridos e esposas não percebam a tempo quando as drogas, a traição, a ansiedade e muitos outros problemas baterem à porta.