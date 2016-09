Uma oportunidade para todas as mulheres

Home > Folha Universal

Para ser excelente em todas as áreas, é necessário ter comprometimento e disciplina em tudo que se faz. O Godllywood acredita que toda mulher pode alcançar a excelência, por isso tem auxiliado milhares delas ao redor do mundo a desenvolver o melhor de si. Por meio de atividades, que incluem mudança de hábitos e desafios diários, as integrantes do grupo descobrem virtudes e resgatam valores perdidos.

Em agosto, o grupo recebeu novas integrantes. Para marcar esse momento, cerimônias de formatura aconteceram em todo o País.

Durante o evento no Templo de Salomão, em São Paulo, Danielle Carotti destacou que o Espírito Santo deve ser a prioridade, pois é Ele que dará a base para que elas prossigam colhendo os frutos de cada tarefa realizada.



Tímida e indisciplinada

A formanda Rita de Cássia Vidal Ribeiro, de 27 anos, (foto ao lado) conta que precisava de mudanças e por isso ingressou no Godllywood: “A timidez me bloqueava em diversas situações, mas, com as reuniões e o acompanhamento, consegui vencer a insegurança e me tornar uma pessoa extrovertida”, revelou.

Ela também desenvolveu a disciplina de que precisava: “Eu vi no grupo uma oportunidade de ser uma mulher melhor. Foi especial para mim, pois nunca havia conseguido terminar a maioria das coisas que iniciava em minha vida. Antes de me inscrever, me comprometi comigo mesma de que concluiria todo processo preparatório e que não seria como as outras coisas que não conclui”, disse.

Trauma superado

Cada pessoa tem experiências de vida diferentes, que em muitos casos trazem lembranças dolorosas. No Godllywood, elas aprendem que não podem mudar o passado, mas que podem, por meio de novas atitudes, mudar o presente e projetar um futuro diferente.

A administradora Daniela Almeida Silveira, de 41 anos, (foto ao lado) estava motivada a iniciar um processo de mudança “em um projeto desenhado por Deus para ajudar nas descobertas de potencialidades”, como afirmou.

Ela relembrou que, após uma orientação que recebeu no preparatório de seis meses que fez para ingressar no grupo, conseguiu enxergar que situações do passado prejudicavam seu relacionamento com o pai. “Antes, eu tratava meu pai de forma fria e distante. Resolvi mudar o tratamento que dava a ele e perdoá-lo, pois descobri que no meu íntimo não o havia perdoado por ele ter sido alcoólatra durante minha infância. Perdoei imediatamente e passei a tratá-lo muito melhor”, contou.

No início do ano, seu pai sofreu um AVC e faleceu depois de quatro meses. “Esse período foi muito difícil para mim. Entretanto, quanto a meu pai, eu estava em paz. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar no grupo”, finalizou.

Sua chance de mudar

Se você também deseja tomar a iniciativa de ser uma mulher melhor, o Godllywood pode auxiliá-la por meio do Godllywood Autoajuda. A reunião mensal do grupo acontece todo segundo sábado do mês, às 18 horas, no Templo de Salomão, em São Paulo. Para saber mais, clique aqui.