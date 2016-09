Quando o desespero é sinônimo de tragédia

Home > Reflexão

No final de agosto, a morte de uma família inteira – pai, mãe e dois filhos –, ocorrida no Rio de Janeiro, chocou o País. Os quatro foram encontrados mortos no condomínio Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca, bairro nobre na zona oeste da cidade.

Os corpos do administrador Nabor Coutinho, de 43 anos, e dos dois filhos, Arthur, de 6, e Henrique, de 10, estavam no pátio do condomínio. Já o corpo da esposa, Laís Khouri, de 48 anos, estava no apartamento da família, no 18º andar.

De acordo com as investigações, Laís teria sido esfaqueada pelo marido enquanto dormia, pois o corpo dela estava sobre a cama. Depois, ele teria jogado os filhos pela janela – a polícia ainda não sabe dizer se os meninos estavam dormindo, sedados ou já mortos. Em seguida, Coutinho teria se jogado da varanda.

Ato de desespero

A polícia encontrou uma carta provavelmente escrita pelo administrador. Nela há relatos de problemas financeiros e a preocupação com a suspensão do plano de saúde. Além disso, ele salientou a frustação por ter falhado. Após abrir mão de um cargo promissor em uma multinacional para assumir a própria empresa, ele percebeu que não conseguiria manter o padrão oferecido à família e que aquilo seria o fim.

Ainda não há como saber se a carta foi realmente escrita por ele. Apenas a perícia determinará se a caligrafia era mesmo de Coutinho.

Em São Paulo

Também no mês passado, uma outra tragédia aconteceu na capital paulista.

O motoboy Carlos Ti On Martins, de 41 anos, tirou a própria vida e a do filho, Bryan, de apenas 4 anos. Ele foi com o garoto ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda, zona oeste da cidade, e, com o menino no colo, ultrapassou uma fita de isolamento e pulou do 17º andar.

Os dois morreram na hora.

Um bilhete foi deixado por Martins, dizendo que ele estava com problemas pessoais. A causa real que o levou a cometer suicídio e matar o filho ainda não foi descoberta pela polícia.

Segundo relatos dos irmãos do motoboy, ele era muito afetivo com o garoto e era quem passava mais tempo cuidando de Bryan. A relação, de 10 anos, com a esposa seria conturbada e, na prática, os dois estariam separados.

Determine a sua vitória

“Sei que muitas pessoas se deixam levar pelas dificuldades que enfrentam. Mas é nesse momento que você tem que ter uma postura firme, ser forte e não deixar essa situação derrubá-lo ou destruí-lo”, ensina o escritor Jadson Edington, no livro “50 Tons para o Sucesso”, em que também fala sobre a importância de aprender a controlar os sentimentos, colocando a certeza acima de todas as sensações, emoções e vontades.

Qualquer situação muda quando a sua certeza está sendo alimentada pela disposição certa de espírito. A partir daí, você encara os seus problemas com sabedoria. “Não importa se ouviu uma má notícia, se sentiu alguma coisa, se viu alguma situação contrária. Se você se mantiver na certeza, chega aonde quer. Você termina as suas lutas com vitórias extraordinárias”, explica Jadson.

Nenhuma dificuldade deve ser mais forte que a vontade de viver. Determine a sua vitória e ela será concedida.

