Por que eles entram na cadeia?

Qual é a visão que você tem de um presidiário? Para muitos, eles são monstros, a escória da sociedade, e há quem não acredite que exista solução ou uma possibilidade de mudança. Porém, aos olhos dos voluntários da Universal que frequentemente levam uma palavra de fé aos encarcerados, a visão é completamente diferente.

Há décadas a Universal se dedica com afinco, por meio do grupo Universal nos Presídios (UNP), a levar a essas pessoas o conhecimento da Verdade (Palavra de Deus).

Muitos dispensam parte do seu final de semana só para estar com os encarcerados, bem como com os seus familiares, e não se arrependem, ao contrário: fazem o trabalho com prazer, alegria e satisfação. A exemplo do aposentado Satiro de Souza Santos​, de 91 anos (foto acima), que atua há 30 anos como voluntário evangelista do UNP.

De acordo com Satiro, tudo começou ao fazer uma visita a um filho de um membro da Universal no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Ele fez a reunião com o grupo de presos, que pediram que voltasse mais vezes. Tão logo foi autorizado, Satiro começou a visitar semanalmente aquela unidade.

O voluntário conta que, desde então, encontrou de tudo à sua frente: presos desesperançados, muitos arrependidos, pais e familiares desesperados, muita angústia e dor. Mas, nessas 3 décadas de dedicação e amor às almas, ele não perdeu a esperança de ver muitas e muitas vidas transformadas por meio da Palavra de Deus.

Forças renovadas

“Para mim, a maior felicidade é ver uma alma, outrora perdida, recuperada aqui fora. Esse é o meu salário”, acrescenta Satiro, que chegou à Universal doente, com dores fortíssimas na coluna, desenganado pela medicina.

“Cheguei arrastado, praticamente morto, mas 3 meses depois estava curado”, afirma.

Apesar da idade, Satiro não se intimida, e garante que as suas forças se renovam a cada dia. E ele deixa uma mensagem especial a todos:

“Digo ​aos presos que busquem um encontro com Deus, porque sem Ele não terão jeito. Às famílias, que busquem a Deus para mudar a vida do familiar preso; façam a sua parte, levem peça de roupa na igreja, busquem de Deus a solução. ​Aos voluntários que têm condições: façam esse trabalho.”

Quer saber como funciona esse trabalho? Procure uma Universal mais perto da sua casa e se informe. Outros detalhes sobre o grupo e ações que executam em todo o País, acesse o blog oficial, clicando aqui. Os eventos também são postados frequentemente na página oficial no Facebook. Curta e compartilhe.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios – UNP