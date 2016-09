Os fariseus de ontem e hoje

Home > Folha Universal

Segundo registros históricos, os fariseus tiveram origem no século 2 antes de Cristo (a.C.). Eles ficaram famosos como opositores do que era pregado pelo Senhor Jesus, que os criticava por serem religiosos, em vez de serem realmente servos de Deus.

O termo fariseu vem do hebraico perushim, palavra derivada do grego, que também deu origem a pharisaeus, em latim. A denominação hebraica tem como raiz parash, que significa “afastar”, “separar”.

Os fariseus eram conhecidos como os “separados”, ou separatistas, justamente por terem se afastado do restante da população para a consagração do estudo e das tradições da Torá, a “Bíblia” judaica, equivalente ao nosso Antigo Testamento. Mas havia um grupo deles que acreditava que as Escrituras deviam ser ensinadas ao povo.

Os perushim reuniam-se nas havurot, grupos religiosos com hierarquia e assembleias. Com o passar do tempo, eles se tornaram líderes nassinagogas e nas escolas da Torá. Alguns eram componentes do Sinédrio (leia mais no quadro ao lado).

Muitos fariseus eram escribas, especialistas encarregados da interpretação dos manuscritos da Lei e de sua transmissão ao povo, e, por isso, reconhecidos como os “doutores da Lei”. Vários deles entraram em confronto com o Senhor Jesus em relação ao que Ele ensinava.

Além da hipocrisia, Ele condenava outros traços típicos dos fariseus, como o orgulho e a avareza, e a crença deles de que a salvação viria da Lei vazia – e não de Deus, por meio do Seu Filho.

Claro que houve entre os fariseus quem desse voz à razão e aceitasse o Senhor Jesus como Filho de Deus, embora essa atitude fosse reprovada pelos demais. Também após a morte e a ressurreição dEle, alguns perushim abraçaram Sua causa, obedecendo à vontade de Deus, como no caso mais conhecido entre todos: do fariseu Saulo de Tarso, que, após a conversão, tornou-se o apóstolo Paulo, conforme relatado em Atos.

Os perushim tinham grande presença em Israel, por causa do ensino religioso e político. Eram, na época, os principais mestres nas sinagogas, o que lhes garantiu influência no judaísmo, mesmo após a destruição do segundo Templo.

Os novos fariseus

Infelizmente não é rara, hoje em dia, a presença de fariseus na igreja. Muitos se dizem cristãos, participam de reuniões, podem até ocupar posição de destaque entre os membros e na hierarquia da organização, mas usam essa máscara de seguidores de Deus somente por status.

Quem não conhece alguém assim que, embora tenha a casca externa de fiel, tende ao narcisismo, acha que é líder, manipula os indivíduos à sua volta em benefício próprio enquanto, em sua mente, despreza a todos? Fala mal dos semelhantes pelas costas, esforça-se por jogar uns contra os outros e tem verdadeiro prazer de “ver o circo pegar fogo”.

A mesma pessoa que depois sai falando em Deus também serve ao mal com suas ações. Infelizmente, todos encontramos gente assim bem próxima a nós.

Esses mentirosos praticam suas ações hipócritas e desmoralizam o meio cristão e, agindo assim, geram preconceito contra os reais seguidores do Senhor Jesus. Tanto que, em várias línguas, a palavra “fariseu” é usada como sinônimo para pessoas como as citadas no parágrafo anterior, mesmo fora do ambiente de igrejas. E não sem razão. Para elas, o Messias deixou um recado bem claro: “Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no Reino dos Céus.” Mateus 5:20.

Mas, é claro, fariseu que é fariseu lê isso, mas não leva em consideração. Continuará a se achar o poderoso e a praticar suas maquinações do mal mascarado como cristão. Contudo, certamente terá que prestar conta de suas ações no dia em que estiver diante do julgamento definitivo que determinará seu destino por toda a eternidade.

É você, leitor, que determina se estará ao lado de pessoas assim, se comportando da mesma forma que elas, ou se escolherá a entrega real a Deus – na prática, o que realmente vale.

