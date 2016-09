Mulheres de muito valor

Home > Notícias da Universal

Ainda hoje as mulheres são frequentemente penalizadas pela sociedade, mesmo com todos os avanços. Você, certamente, deve conhecer alguma mulher que sofre ou já sofreu com algum tipo de violência doméstica ou sexual, discriminação e desvalorização profissional, entre outras situações. Nesse cenário, muitas, mesmo que bem-sucedidas, carregam dentro de si alguma marca ou dor.

Por isso, no último dia 23 de agosto, cerca de 20 mulheres voluntárias de projetos sociais e trabalhos evangelísticos da Universal visitaram as trabalhadoras da Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (Asmare) de Belo Horizonte, capital mineira.

As trabalhadoras receberam livros – “A Última Pedra” e “O Pão Nosso Para 365 Dias” – e kits com colônia e hidratante corporal, que foram apresentados a Deus durante 7 dias, com o objetivo de que, quando usados, essas mulheres fossem visitadas e tocadas pelo Poder de Deus.

Deus se importa

“Além desses presentes, procuramos conversar com cada uma delas e entregar, pessoalmente, um convite para a palestra da “Cura Interior” e também para as reuniões da Universal, mostrando a elas o seu valor e importância”, disse Adailza Araújo, uma das responsáveis pelo grupo Godllywood na capital mineira.

Adailza ainda ressaltou que o principal objetivo da visita a essas trabalhadoras está fundamentado na Palavra de Deus: “Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo.” Salmos 113.7,8

“Geralmente são mulheres desassistidas de amor, respeito, compreensão, atenção, gestos de gentileza. São machucadas pelas condições sociais, familiares e financeiras. O que as torna desacreditadas da vida, desorientadas, desesperadas e sem esperanças de um futuro diferente. Muitas são mães, senhoras de idade (cabelo branco) e jovens senhoras nessas condições. Por isso, mostramos o valor que cada uma tem, e que Deus se importa com cada uma delas. E que somos testemunhas vivas do Seu poder e transformação”, comentou Adailza.

