Grupo Calebe cresce em todo Brasil

Home > Folha Universal

Com o intuito de prestar auxílio à terceira idade, além de proporcionar alegria e os cuidados necessários, a Universal fundou o projeto Calebe, que está presente em todo o Brasil e em mais de 22 países.

Além de acolher e cuidar dos idosos, o grupo tem como objetivo ajudar essa população por meio de visitas a abrigos, asilos, residências e com ações de cidadania. No ano passado, o projeto beneficiou mais de 130 mil idosos em todo o País.

Cada evento realizado conta com atividades para que eles trabalhem em prol do bem-estar físico, mas também oferece orientações sociais e jurídicas, entretenimento e apoio psicológico.

Além disso, o Calebe oferece cursos de informática, artesanato, pintura e desenhos, ginástica de várias modalidades e diversos passeios.

O projeto foi idealizado pelo Bispo Edir Macedo. Em outubro de 2012, durante uma reunião, ele falou sobre o início desse trabalho: “vamos formar um grupo com pessoas mais experientes, pessoas que tenham bagagem para cuidar dos demais. Muitos já se aposentaram e aí está uma oportunidade, pois quem dá, recebe. Eu vou fazer parte desse grupo e estaremos juntos”, ressaltou o Bispo.

Benefícios de fazer parte

Há quatro anos, o Calebe vem ganhando espaço e transformando a vida de milhões de idosos, que, muitas vezes, não encontravam atividades e tampouco atenção e carinho nessa fase da vida.

Tereza Nonato de Assunção de 68 anos, é um exemplo. “Eu era uma pessoa depressiva, vivia doente e passava por inúmeros problemas financeiros. Mas vi uma transformação depois que comecei a frequentar o grupo. Hoje, sou uma pessoa alegre, estou curada, faço inúmeras atividades, como artesanato e informática, e não perco nenhum encontro. Me sinto mais ativa e valorizada”, afirmou. Ela participa do grupo em Brasília.

Para o responsável pelo trabalho no Brasil, o pastor Danilo Sgambatti, as ações são de suma importância. “Nós do Calebe sabemos que o número de pessoas com 65 anos deve quadruplicar até 2060. Trabalhamos para que essa fatia da população brasileira, esquecida muitas vezes pela própria família, conheça seus direitos e tenha uma vida de qualidade”, afirmou o pastor.