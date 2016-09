Educação dos filhos

Home > Folha Universal

Não sei você, mas bastava que meus pais me olhassem para que a vontade de abrir um berreiro no supermercado passasse em questão de segundos. Para algumas pessoas, uma simples conversa dos pais conseguia fazer as coisas entrarem nos eixos, enquanto outras precisavam ver o chinelo na mão deles para se lembrar do real sentido da vida. O fato é que, hoje, ao ter seus próprios filhos, muitos se questionam qual a melhor maneira de discipliná-los. Eis aí uma boa pergunta.

Todos educados

Antes mesmo de educar o filho, o casal precisa se educar. Afinal, o casamento é a união de duas pessoas diferentes e, portanto, não é surpresa que um tenha uma opinião díspare do outro, explica o escritor Renato Cardoso, que também é palestrante na reunião Transformação Total de Pais & Filhos. “Quando os pais têm estilos diferentes – um é favorável ao tratamento a pão de ló e outro ao estilo militar –, o casal deve aproveitar as diferenças e jogar em equipe. Vocês têm que equilibrar seus estilos”, diz.

Pelo fato de amarem os filhos, é comum os pais tentarem poupá-los dos problemas. Com isso, podem até pensar que estão fazendo o bem, mas, na prática, não é assim que funciona. “Tem um provérbio que diz que o ‘homem de grande ira tem de sofrer o dano; porque, se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente.’ Ou seja, se a pessoa tem um temperamento ruim e toma atitudes erradas, ela tem que sofrer as consequências, porque se você livrá-la terá de fazê-lo de novo”, afirma o escritor. A responsabilidade do pai e da mãe não é poupar o filho do sofrimento, mas ensiná-lo a fazer escolhas.

Mas, se há pais protetores, existem também os autoritários. Cardoso acredita que em alguns momentos os pais precisam agir com misericórdia e não reger com mão de ferro. É preciso ter pulso firme, mas ocorrerão situações em que será preciso perdoar, relevar e torcer para que eles aprendam e mudem. “Você tem que motivar seus filhos, apontar mais o acerto do que o erro. Quando vier o erro, deixe-os sofrer a consequência e, quando vier o acerto, bata palmas”, orienta.

Um método eficaz

O palestrante destaca um texto do livro Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que é um precioso conselho tanto para os filhos quanto para os pais. “Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.”

Com a leitura dos versículos é possível compreender a importância de ser ponderado na edução dos filhos, uma vez que ultrapassar os limites com regras rígidas pode deixá-los irados. “A criação à base da ditadura não funciona. Eventualmente, o que estava sendo controlado vai se rebelar contra o ditador”, cita Cardoso.

O que funciona

Métodos para educar os filhos não faltam em revistas, sites, blogs e programas. E, além deles, existem os clássicos banquinho da disciplina, ficar com o rosto virado para a parede “pensando na vida”, apanhar de cinta, engolir o choro e ser forte, que muitos de nós nem precisa aprender pois passamos com nossos pais ou avós. Mas há apenas um método que, de fato, pode trazer bons resultados na educação dos pequenos e dos já grandinhos. “Seus filhos podem não obedecê-lo hoje, entretanto, o que eles nunca poderão dizer, se você, pai e mãe, agir como exemplo de vida, é que não tiveram um modelo em casa. É o exemplo que vai ensinar e não o sermão, a longa explicação, é o ensinamento de vida. É o maior impacto que você pode ter sobre os seus filhos”, finaliza o palestrante.

