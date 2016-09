"É Jerusalém no coração de São Paulo"

Home > Folha Universal

O Templo de Salomão abriu suas portas recentemente ao novo cônsul de Israel no Brasil, Dori Goren, e à sua esposa, Cecilia. Foi uma visita muito especial para a Universal. “Chegamos há um mês ao Brasil e ainda estamos assustados com o tamanho inacreditável da cidade de São Paulo”, revelou o diplomata.

Já na tenda que faz as vezes de recepção para quem inicia o passeio pelo Tabernáculo, na parte externa, o casal se mostrou admirado quando recebeu as explicações de Miguel Peres, representante institucional da Universal e guia do passeio, e soube que o Templo é aberto a pessoas de qualquer crença. “Isso é muito interessante”, considerou o cônsul, “pois para nós em Israel e em qualquer outro lugar em que estejamos há uma relação muito forte nesse sentido, pois é como se nossa casa fosse o nosso templo, o que se estende para a comunidade ao redor”, afirmou.

O casal Goren participou do passeio monitorado sempre de uma forma bem interativa, bastante curioso não só por conhecer o Templo, mas também pelo modo como a Universal colabora na transformação da vida das pessoas. Cecilia, em especial, gostou muito de saber mais sobre o projeto Raabe, que auxilia mulheres vítimas de violência e as reinsere numa vida livre de traumas e mágoas.

Visivelmente interessados em tudo o que viam no Tabernáculo, o cônsul e sua esposa indagaram sobre a reação das pessoas que visitavam a réplica da tenda sagrada dos hebreus no deserto. Miguel revelou que “a experiência bíblica pela qual muitas pessoas passam faz com que elas se impressionem. Na época do Tabernáculo, era Deus agindo diretamente sem a interferência de religiões ou crenças criadas pelo homem, uma relação muito próxima com Ele. Os visitantes percebem de modo palpável o que viram escrito na Biblia e saem emocionados, repensando em como sua vida será dali para a frente”, esclareceu.

Ao saírem do Tabernáculo e passarem pelo Jardim Bíblico, visitantes e comitiva admiraram as oliveiras provenientes do Uruguai especialmente para o Templo, ao que o cônsul acrescentou mais uma informação: as espécies levadas há séculos para o solo uruguaio são originárias de Israel, o que torna ainda mais curioso que tenham ido parar num “pedacinho de Jerusalém” fora do Oriente Médio.

“Estamos em casa”

Ao adentrarem no Memorial do Templo, os visitantes admiraram a projeção que reproduz o Monte do Templo, em Jerusalém, na parede lateral do auditório. “Olhe ali o nosso apartamento, Cecilia. Estamos em casa!”, brincou o cônsul, apontando na imagem o apartamento em que moraram na capital sagrada israelense. Assistiram com muita atenção à animação que explica a história da fé cristã, de Israel e da Universal, assim como do Templo de Salomão de São Paulo.

Muito à vontade no lugar em que visitavam, os Goren a todo momento queriam saber mais sobre a fé da Universal e fizeram questão de registrar a visita com suas próprias câmeras.

“É um prazer receber o novo cônsul e sua esposa, abraçá-los nesta união da Universal, sempre em prol do povo de Israel, em prol da vida. Enquanto vemos muitos veículos da mídia falando mal daquele país, com muito antissemitismo, antissionismo, contra o ser humano, lutamos para que haja paz no Oriente Médio”, disse Miguel. Essas informações depreciativas da mídia geram, na opinião do guia, “um preconceito das pessoas contra Israel, assim como também acontece com a opinião que muitos têm da Universal, e por isso mesmo nós sentimos a dor daquele povo”. E continuou: “A aproximação da Universal com a comunidade judaica tem ajudado as pessoas a mudar uma imagem negativa que tinham de Israel”.

“Sim”, concordou o cônsul, “nos sentimos mesmo como se estivéssemos lá. E é incrível como ficamos sem palavras de ver como este Templo é tão parecido como o original, como lemos no Antigo Testamento. É a história do povo judeu aqui no coração de São Paulo, junto com a história da Universal”, enfatizou.

Dentro do Templo, em seu Santuário, os Goren mostraram-se ainda mais interessados e impressionados com tudo o que viram.

Ao fim do passeio, o clima de união da Universal com o povo de Israel era bem nítido, na figura de seu representante em solo brasileiro. “Nem posso dizer que vemos aqui em São Paulo uma ‘pequena Jerusalém’ neste terreno, pois, de tão grandiosa que é essa construção, é como se fosse a própria Jerusalém aqui no coração do Brasil”, declarou.

Muitos dizem, e com razão, que brasileiros e estrangeiros não devem perder a oportunidade de conhecer o Templo de Salomão, aberto a todos, mas o cônsul israelense aproveita para deixar um recado especial aos patrícios: “Cada turista israelense que vem para o Brasil, todo político ou outras figuras ilustres de lá que aqui vêm deveriam visitar este Templo. Considero obrigatório!”

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.