Como as mulheres podem começar um negócio

Ter o próprio negócio faz parte dos sonhos de muitas brasileiras. Hoje, as mulheres já são donas de 43% das empresas no País, segundo estudo da Serasa Experian. Esse índice equivale a 5,6 milhões de empreendedoras, com idade média de 44 anos e renda mensal média de R$ 6.536.

O número de mulheres que ingressam no mundo do empreendedorismo ainda pode crescer bastante. Mas, para isso, elas precisam quebrar algumas crenças antigas, explica Roseli Cunha, (foto abaixo) idealizadora do Mundo da Mulher Protagonista, empresa que atua em projetos de empreendedorismo feminino.

“As principais dificuldades da mulher ao iniciar um negócio são a insegurança e a crença de que ela não é boa o suficiente”, afirma. Um estudo feito pela empresa revelou que 62% das mulheres desejam empreender, mas muitas não vão em frente por medo e por causa de dúvidas de como iniciar um projeto.

Como começar

Conhecer a si mesma deve ser a primeira tarefa de quem deseja comandar o próprio negócio. “O primeiro passo é buscar o autoconhecimento, entender as próprias potencialidades, o que gosta de fazer, quais são os seus hobbies e o que você faz com facilidade. Isso ajuda a direcionar o negócio”, explica Roseli, que ministrou um workshop de empreendedorismo no Google Campus, em São Paulo, no início de agosto.

Depois de anotar ideias, é importante planejar o negócio estrategicamente. A dica de Roseli é usar o modelo Canvas, disponível na internet. “Com esse modelo, o negócio começa a ficar mais claro. A mulher vai exercitar o seu sonho e pensar quais serão seus clientes, o que a empresa oferecerá, quais são os canais de comunicação, as parcerias, os custos, entre outros”, diz.

Mudar de área

A empreendedora Rosangela Lopomo, de 47 anos, (foto ao lado) já atuava há 20 anos na área de informática quando decidiu investir no próprio negócio. “Comecei devagar, preparando docinhos e balas. Eu tinha um cliente que atuava em uma empresa de engenharia e ele começou a me contar as dificuldades que o setor tinha na alimentação de colaboradores da construção civil. Comecei a sondar o mercado e gostei da ideia”, esclarece.

Rosangela decidiu fazer pesquisas e conversar com o público-alvo para entender o que as pessoas esperavam dos serviços de refeição. “Eu não tinha experiência nem cliente certo, mas sabia o que queria fazer, eu tinha certeza. Comecei a perguntar o que as pessoas gostavam de comer e o que elas queriam. Fui me aprimorando e investindo no negócio”, explica ela, que é dona da Qually Sabor, empresa que oferece refeições coletivas.

Ela destaca que enfrentou vários tabus. “Eu chegava ao canteiro de obras para apresentar meu trabalho e tinha que lidar com o desafio de não ser levada a sério. Tinha dificuldade de me apresentar e me faltava poder de convencimento. Aos poucos, fui aprendendo”, revela.

Quando o negócio começou a crescer, Rosangela desenvolveu outra habilidade. “No início, eu fazia tudo: as compras, o preparo das refeições e as embalava. Depois, entendi que precisava delegar tarefas para ter um olhar mais clínico do negócio”, relata. Sua estratégia deu certo. Há oito anos no ramo de alimentação, Rosangela tem um novo sonho. “Quero expandir meu negócio e usar a cozinha para atender outras necessidades dos clientes, como fazer eventos. Para empreender, a mulher precisa conhecer o mercado e acreditar”, finaliza.



Agora é a sua vez

Para abrir um negócio, é preciso coragem, planejamento, conhecimento e persistência. Como ensinou Roseli no Google Campus, as futuras empreendedoras devem acreditar mais em si mesmas. Depois, é importante colocar os planos no papel, pesquisar o mercado e entender o que os futuros clientes procuram. Participar de reuniões, palestras, congressos e trocar experiências com outras pessoas é fundamental. Em resumo, empreender depende de fé e muito trabalho. E aí, o que você está esperando para começar?

Congresso para o sucesso

Uma reunião que inspira novas ideias e traz motivação para superar desafios financeiros.

