AMC visita casa de apoio à criança com câncer em São Paulo

Colaborar com a sociedade, auxiliando instituições que apoiam e ajudam quem mais precisa, é um dos principais objetivos das voluntárias da Associação de Mulheres Cristãs (AMC). Por isso, frequentemente o grupo se reúne e organiza visitas a locais como orfanatos e asilos, entre outros.

No último dia 28 de agosto, as voluntárias visitaram a instituição Cândida Bermejo Camargo (CBC), na Vila Pirajussara, zona sul da capital paulista. A CBC é uma das duas casas do projeto "Alegria de Viver" e oferece apoio e abrigo a crianças carentes com câncer, vindas de todo o Brasil, que estão em tratamento oncológico; a casa abriga também um acompanhante para cada uma delas.

Incentivando a crer no futuro

No dia da visita da AMC, a CBC abrigava oito crianças em tratamento, que, juntamente com as mães e funcionárias da casa, participaram de uma dinâmica em que foram estimuladas a pensar o que querem serão quando crescerem. Quando falavam qual profissão gostariam de seguir, recebiam uma peça de vestuário referente à escolha, como, por exemplo, a saia de uma bailarina ou um chapéu de bombeiro.

“O nosso objetivo com atividades como essa é levar uma palavra de fé e esperança, incentivando crianças e mamães a acreditarem no futuro e não deixarem de sonhar, mesmo diante de toda a dificuldade que enfrentam, pois tudo é possível ao que crê”, disse a voluntária Luciana de Barros, de 41 anos, que é advogada e, fantasiada de boneca, liderou a atividade com as crianças.

As mães e as funcionários da casa foram presenteadas com exemplares do livro “A Mulher V”, de Cristiane Cardoso, e bombons com mensagens de fé. Além disso, foram doados também alimentos e material de limpeza para a instituição: 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 108 litros de leite integral, 10 quilos de sabão em pó, 3 litros de amaciante e 6 litros de desinfetante.

