A verdade que Ryan Lochte não quis contar

Home > Folha Universal

Parecia uma história convincente. Denunciar um assalto no Rio de Janeiro, em plena olimpíada, realmente não é nada incomum. Contudo, o autor dessa acusação estava mentindo para encobrir uma atitude imatura. O que ele não sabia é que seria descoberto e enfrentaria duras consequências pela mentira que contou.

Quem fez esse papelão foi o nadador olímpico Ryan Lochte, de 32 anos. Era um sábado à noite, mais precisamente o dia 14 de agosto, quando ele decidiu ir com seus colegas Gunnar Bentz, Jack Conger e Jimmy Feigen a uma festa patrocinada por um dos países participantes dos Jogos Olímpicos.

Aquele era um dia feliz para Lochte, já que ele tinha conquistado a medalha de ouro no revezamento 4x100m livre masculino. Então, para comemorar, decidiu beber tudo que podia. Com seus amigos, gravou vídeos, paquerou mulheres e, como se não bastasse, terminou a noite de um jeito bem infantil.

Na volta para a Vila dos Atletas, eles pediram ao taxista para que parasse em um posto de gasolina. Lá, consumidos pelo álcool, quebraram vidros e portas, arrancaram uma placa e fizeram xixi em plena rua.

Fugindo dos seguranças locais, voltaram à residência temporária. No dia seguinte, a ressaca e, talvez, o remorso ganharam espaço na mente do atleta. Para tentar acobertar o que fez, Lochte decidiu ir à polícia e inventar uma história: a de que foi assaltado.

Não há nada oculto que não seja revelado

Naquela manhã, ele ligou para sua mãe na tentativa de deixar sua versão a mais real possível. Chegou a dizer que tinham colocado uma arma em sua cabeça. O que ele não esperava era que os outros nadadores dessem versões diferentes da dele nem que isso chamasse atenção da polícia.

Além das histórias terem incoerências, as imagens das câmeras de segurança não correspondiam com a acusação inicial. Então, os policiais decidiram apreender os passaportes de todos até que o caso fosse esclarecido.

Em entrevista coletiva, Fernando Veloso, chefe de polícia, afirmou que é provável que os nadadores tenham inventado o assalto para enganar a namorada de um deles. Outras testemunhas afirmaram que eles chegaram a ficar com garotas naquele dia.

Lochte está sofrendo as consequências da mentira que contou. Até agora, além da vergonha mundial, já perdeu quatro patrocinadores: Speedo, Ralph Lauren, Airweave e Syneron Candela. Uma delas, a Speedo, postou na rede social o seguinte comunicado: “... Embora tenhamos desfrutado de uma relação vencedora com o atleta por mais de uma década, não podemos tolerar um comportamento que é contrário aos valores

desta marca...”.

Uma carreira construída com tanto suor e esforço agora está manchada. Ele não será lembrado por sua medalha, mas por sua falta de hombridade. E é exatamente isso o que a mentira faz, ela acaba com tudo: carreira, relacionamentos, reputação e, principalmente, com a confiança que os outros têm em nós. Não existe mentira pequena ou grande, porque quem diz uma mentira, diz várias.

Por isso não se pode fugir e a pior realidade é sempre melhor que qualquer enganação. Se você tem o costume de mentir toda vez que se sente coagido, elimine esse hábito de sua vida. Quando a pessoa assume as consequências de seus atos, consegue uma punição menor do que teria se os escondesse e fosse descoberta. A verdade liberta e traz paz.