No dia 22 de agosto, foi ao ar uma das cenas mais aguardadas da primeira fase da novela A Terra Prometida, escrita por Renato Modesto: a travessia do Rio Jordão pelo povo hebreu.

Depois de uma jornada de 40 anos pelo deserto, as 12 tribos lideradas por Josué teriam de enfrentar muitos desafios até que conquistassem a tão sonhada Canaã.

O primeiro obstáculo foi atravessar o Rio Jordão, que dividia o acampamento dos hebreus da cidade de Jericó, cercada por suas gigantescas muralhas de pedra. De acordo com a Bíblia, todos veriam as águas do rio que estava cheio, por ser época de colheita, se mover para que pudessem atravessar por um leito seco.

Para retratar fielmente esse milagre, relatado nos capítulos 3 e 4 do livro de Josué, o trabalho da equipe técnica foi minucioso. O objetivo foi fazer com que a cena fosse tão inesquecível quanto a da abertura do Mar Vermelho, exibida em novembro de 2015 na cena da novela Os Dez Mandamentos.

O diretor-geral das duas tramas, Alexandre Avancini, explicou que a produção da cena de A Terra Prometida foi tão trabalhosa quanto a da abertura do Mar Vermelho em Os Dez Mandamentos, mas cada uma teve suas peculiaridades. “Na abertura do Mar Vermelho, Deus subiu duas paredes de água, mas, desta vez, Deus segurou uma lateral para que a água não descesse. A primeira cena foi noturna, essa foi diurna. Antes, tínhamos uma fila longa e estreita; agora, tínhamos uma massa humana muito maior e mais larga, que desce pela margem do rio”, comparou.

A sequência completa, que terminou no capítulo seguinte, rendeu 17 pontos de audiência no País e durou cerca de 16 minutos, mas demorou cinco dias para ser gravada em diferentes locações do Estado do Rio de Janeiro. Parte do rio, por exemplo, foi filmada em uma lagoa próxima à cidade fluminense de Itaguaí, para depois ser transformada no Jordão com a ajuda de recursos gráficos.

Durante os dias de gravação, estiveram presentes todos os 80 atores que compõem o elenco, 208 figurantes e foram usados mais de 50 cavalos e cerca de 30 carroças, além de 300 figurinos.

A construção desse momento épico também contou com o trabalho de profissionais de computação gráfica. Eles desenharam as cenas em formato de quadrinhos para que servissem de orientação para as filmagens. Em seguida, foi realizada a gravação da travessia com um fundo verde. Depois, toda a sequência foi reproduzida no computador. Além da movimentação da água, foram criados dublês digitais para formar o grupo de 2 milhões de hebreus que fez a travessia.

Para o ator Sidney Sampaio, que vive o protagonista Josué, a produção foi trabalhosa, mas emocionante. “Foi uma cena bem complexa, com muitos detalhes, que envolveu uma série de equipamentos especiais e muitos efeitos. Todo o elenco e a equipe técnica precisaram ter muita paciência, pois havia muitas coisas a serem sincronizadas e que deveriam funcionar ao mesmo tempo. Mas, com certeza, o resultado valeu a pena”, opinou.

O que ela representa?

Nas Escrituras Sagradas, a travessia do Rio Jordão foi fundamental para a conquista da Terra Prometida. Aquelas águas simbolizavam a barreira que o povo escolhido por Deus teria que ultrapassar para sair dos longos anos de dificuldades vividos no deserto e, enfim, receber o cumprimento da promessa, que consistia em viver em uma terra fértil.

Além disso, essa passagem representava que a aliança de Deus com seu povo havia permanecido, como está escrito no texto bíblico: “O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo”. Josué 3.7.

Os hebreus sabiam que faltava muito pouco para pisarem na terra que manava leite e mel. Contudo, ao verem a extensão daquele rio, muitos murmuraram e duvidaram de que conseguiriam atravessá-lo.

Por isso, foi preciso que, durante os três dias que permanecessem à margem do rio, todos refletissem sobre o quanto dependiam de Deus, abandonassem a incredulidade, reforçassem a fé e a coragem e fizessem uma limpeza pessoal, como está escrito: “Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós.” Josué 3.5.

Depois dessa atitude obediente do povo, foi preciso dar o primeiro passo para que o milagre acontecesse. Com Deus à frente, representado por meio da Arca da Aliança, os levitas colocaram os pés na água e ela se elevou. Uma cena que, de fato, ficará na memória dos telespectadores.