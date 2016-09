6 vezes em que a Bíblia fala sobre evangelização

Home > Mundo Cristão

Os espíritos malignos trabalham incansavelmente para destruir o maior número de vidas. Eles dedicam-se para o aumento de violência no mundo, das drogas nos lares das famílias, entre muitos outros problemas que vemos na sociedade.

É por isso que quando pessoas deixam a criminalidade, os pecados, a imoralidade, os vícios, por exemplo, os espíritos malignos perdem a força nessa batalha espiritual.

“Enquanto nós vivermos, nós temos que dar o máximo de nós para poder alcançar pessoas para Jesus, e não há, do meu ponto de vista, nenhuma glória maior para Jesus do que você ganhar uma alma”, observou o bispo Edir Macedo durante uma das reuniões da Universal ministradas por ele.

É por isso que a Igreja investe incansavelmente, mundo afora, no auxílio espiritual às pessoas que estão sofrendo sob o domínio do mal.

A prática de levar outras pessoas a conhecerem a Deus também é referida na Bíblia.

Confira abaixo 6 versículos que falam sobre o ato de evangelizar:

1) "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-Me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos 1.8

Quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que desejam tê-Lo em suas vidas, Ele os capacita com entendimento sobre a Palavra de Deus. Dessa maneira, os que O têm são capazes de falar dEle para outras pessoas.

2) "E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-Me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que Eu vos tenho mandado; e eis que Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28.18-20

O Senhor Jesus orientou aos que O seguem que compartilhem com as demais pessoas aquilo que Ele ensinou.

3) "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado." Marcos 16.15,16

Aqueles que creem no que o Senhor Jesus ensinou receberão a Salvação Eterna, por meio do sacrifício dEle na cruz.

4) "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Romanos 10.13-17

Como é possível as pessoas receberem a Salvação se elas não conhecem o Senhor Jesus? É por esse motivo que a Palavra dEle é compartilhada em toda a Terra.

5) "Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns." 1 Coríntios 9.22

Quem deseja salvar almas para o Senhor Jesus não julga as demais pessoas, simplesmente enxerga nelas vidas que podem receber a presença de Deus.

6) "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa." Atos 2.38-40

Pedro, discípulo de Jesus, ensinava a todos os que ouviam os ensinamentos do Senhor. No versículo acima, podemos ver um exemplo de como ele praticava a evangelização.

Procure a presença de Deus

