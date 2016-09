"Resgate Jovem" reúne milhares de pessoas em Osasco

Home > Notícias da Universal

O grupo Força Jovem Universal (FJU) em São Paulo se engajou em uma nova missão, que tem como principal objetivo trazer de volta a Deus quem um dia esteve próximo dEle e se afastou: é o “Resgate Jovem”.

As reuniões, realizadas semanalmente pelo bispo André Cajeu, responsável pelo FJU em São Paulo, acontecerão em todo o estado. O primeiro encontro, no dia 21 de agosto, reuniu mais de 4 mil jovens, na Universal de Santo André, no ABC Paulista.

Uma semana depois, no último dia 28 de agosto, foi a vez de Osasco, na Grande São Paulo, receber o “Resgate Jovem”. Foram mais de 3,5 mil jovens presentes.

“A maior parte das pessoas que estavam afastadas chegou aqui desacredita, condenando-se por ter cometido erros. Mas, a partir do momento em que elas entraram no ambiente do ‘Resgaste Jovem’, tiveram um impacto, e aí aconteceu uma mudança, uma transformação de dentro para fora na vida delas”, afirmou o bispo André.

“A gente tem que querer se entregar de corpo, alma e espírito para Deus”

A jovem estudante Catarina Cuba, de 15 anos, que hoje integra o grupo de voluntários do Uniforça, contou como foi resgatada depois de se afastar e passar a ter uma vida contrária à vontade de Deus:

“Eu frequentei a Igreja desde criança, mas tive uma depressão aos 8 anos por conta da separação dos meus pais. Com 12 anos eu ainda não estava firme na fé e passei a me mutilar. Tentei me matar. Pouco depois, me afastei definitivamente, então conheci as amizades do mundo, as festas, as bebidas e drogas. Eu me sentia superior a todo mundo fazendo isso.”

Até que um dia, se sentindo vazia e chorando, ela decidiu ir com a mãe à Igreja. “Eu vim sem pretensão. O pessoal do FJU me chamou para participar, mas eu não queria nada, por medo da rejeição. Porém, ao contrário, eu fui muito bem acolhida, e há 1 ano e meio decidi mudar. A gente tem que querer se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Se a vontade não vier da gente mesmo, nada acontecerá. Quando recebemos o Espírito Santo, temos amor pelas almas”, afirma Catarina.

“Eu vim para conquistar a minha força de volta”

Durante a reunião em Osasco, 200 pessoas foram batizadas nas águas. Foi um momento muito especial na vida daqueles que se afastaram, mas, durante a reunião, voltaram a ter um verdadeiro encontro com Deus.

Segundo o bispo André, o principal motivo do afastamento dos jovens da Igreja tem sido a vida sentimental, escolhas erradas que fazem com que o jovem acabe priorizando coisas e pessoas que vão preenchendo o seu tempo, até não ter mais tempo para Deus. Ele explicou que os jovens afastados devem reconhecer o mal espiritual que está causando problemas na vida deles e participar da reunião, onde terão a oportunidade de começar uma nova vida, por meio da fé.

O mecânico Lucas Reis da Silva (foto abaixo), de 22 anos, por exemplo, havia vencido uma vida de vícios em bebida, cigarro e drogas, como a cocaína, inclusive ajudava nas reuniões contra os vícios da Universal. Mas afastou-se, até que foi convidado por um colega de trabalho para participar do “Resgate Jovem”.

“Eu não dei certeza, disse que ia pensar. Mas, neste domingo eu vim para conquistar a minha força de volta. Estou aqui hoje para buscar a Deus e recuperar aquela força para evangelizar e ganhar almas que eu tinha antes de me afastar ”, afirmou Lucas.

O “Resgate Jovem” não é apenas para quem um dia se afastou de Deus, mas para todos que desejam receber uma nova vida, por meio da fé. Você também pode participar. Confira abaixo a agenda dos próximos resgates em São Paulo:

04/09 – Lauzane Paulista: Avenida Direitos Humanos, 1.190.

18/09 – Limeira: Rua Tiradentes, 445, Centro.

24/09 – Brás: Avenida Celso Garcia, 499.

25/09 – Campinas: Avenida João Jorge, 256, Vila Industrial.

16/10 – Sorocaba: Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 555, Centro.

23/10 – Capão Redondo: Av. Ellis Maas, 679.

30/10 – Bauru: Avenida Rodrigues Alves, 534, Centro.

06/11 – Ribeirão Preto: Avenida Dr. Francisco Junqueira, 1.461, Campos Elíseos.

20/11 – São José dos Campos: Rua: Antônio Saes, 181, Centro.

