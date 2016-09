Obreiros voluntários da Universal são homenageados no Ceará

Home > Notícias da Universal

O Dia do Obreiro Universal foi celebrado no Ceará, em sessão solene, no último dia 26 de agosto. A solenidade aconteceu no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa, na capital, Fortaleza, e parabenizou os voluntários pelo trabalho de dedicação e amor ao próximo. A data foi instituída no Calendário Oficial do Estado a partir da Lei Estadual nº 15.722, de 26 de dezembro de 2014.

No final da década de 1970, ainda quando a Universal começava o processo de evangelização, teve início o trabalho dos obreiros. Eles voluntariamente se colocam à disposição dos sofridos, realizando atendimento espiritual. Nas igrejas, o obreiro é o auxiliar do pastor, visto também como autoridade espiritual e eclesiástica.

Atualmente, existem 6 mil obreiros no Ceará e cerca de 70 mil em todo o Brasil. Durante a solenidade, cinco deles foram homenageados com placas honrosas da Assembleia Legislativa: Benilda Rodrigues da Conceição, Francisco Walter Alves de Sousa, Álvaro Ferreira de Lima, Maria Eunice Castelo Branco Gomes e Genoveva Quariguasi Frota da Costa.

Além deles, também foram homenageados o bispo Odivan Pagnocelli, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no Ceará, o bispo Gilmar Rosas, responsável pelos obreiros no estado, o bispo Roberto Mauzer, responsável pelos obreiros no Brasil, e os fundadores do trabalho da Universal no Ceará, pastor Odenir Laprovita Vieira e sua esposa, Vera Vieira.

O bispo Gilmar Rosas se dirigiu aos obreiros presentes no Plenário 13 de Maio, explicando os motivos pelos quais eles foram escolhidos para representar os 6 mil obreiros cearenses na sessão solene. “Os obreiros com mais tempo de obra representam a maturidade e a experiência. Vocês são naturalmente exemplo para todos os obreiros que estão chegando agora. Vão dar aos novatos exemplo de como ganhar almas e discipliná-las, até se tornarem, quem sabe, obreiros também, se for da vontade de Deus”, disse.

Durante a sessão solene ainda houve uma apresentação de voz e piano, com a obreira Weryka Samille Souza de Azevedo, acompanhada do tecladista Vitor Madureira Soares. Estiveram também presentes os pastores Wilson Passos, José Antônio Marreiro da Silva e Rondinellle de Jesus Santos.

