Enfrente os problemas com a fúria da fé

“Então, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz. ” Lucas 8.48

Você pensa que está sofrendo porque é um carma, uma cruz, uma provação. Você pensa que está sendo punido. Há uma porção de babo­seiras, de mitos que nada têm a ver com a fé e que neutralizam a sua crença. Por isso, se vê engessado na situação desesperadora que está vivendo. Dessa maneira, não há como a fé ser eficaz, pois você fica na dúvida se é realmente injusto aquele sofrimento.

Que pai provaria ou puniria seu filho com uma doença? Por pior que fosse seu filho, você teria coragem de colocar nele um câncer para que ele aprendesse alguma coisa? Teria coragem de deixá-lo passando fome, mendi­gando, na sarjeta? Teria coragem de fazer com que ele chegasse ao ponto de querer se matar? Mil vezes não! Se nós, sendo humanos e pecadores, jamais faríamos algo assim, por que achar que Deus, perfeito, misericordioso e justo, faria esse tipo de coisa?

As tribulações e provações que a Palavra de Deus disse que teríamos, são os sofrimentos por conta do evangelho. Quando você é desprezado por servir a Jesus, quando você é perseguido aparentemente sem causa, as dificuldades da caminhada. O resto é resto. As situações desesperadoras devem ser enfrentadas com a fúria da fé. A certeza de que não foi isso o que Deus destinou a seus filhos.

Jesus nunca disse não aos que foram até Ele, mas correspondeu de acordo com a fé que manifestaram. É a sua fé que vai salvá-lo. Na época de Jesus, as pessoas sabiam o que Ele era capaz de fazer e sabiam que Ele curava a todos. Por saberemdo que Ele era capaz, elas criam. Você não sabe do que Ele é capaz?

Enfrente os problemas com a sua fé.

Fonte: livro "O Pão Nosso para 365 dias", do bispo Edir Macedo