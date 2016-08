Saiba como combater as dificuldades no relacionamento

Home > Vida a Dois

São inúmeras as dificuldades que os casais têm enfrentado para manter a união fortalecida e livre de desgastes. Falta de tempo, ausência de dinheiro e até divergência de ideias, que antigamente eram facilmente ajustados, têm ganhado força na hora dos desentendimentos e contribuído rapidamente para o término do relacionamento.

Muitos casais não conseguem focar nos problemas e acreditam que o erro está apenas nas atitudes do parceiro. Assim, o relacionamento fica enfraquecido e suscetível ao que não é bom. E sem tentar, se esforçar ou ceder muitos preferem se separar e fugir dos problemas da relação.

Para manter o relacionamento saudável e livre de intervenções negativas é preciso verificar o foco do problema e combatê-lo. Seja por meio de uma conversa, atitudes ou qualquer outra ação acordada em comum. Segundo o bispo Renato Cardoso, apresentador do Programa The Love School – A Escola do Amor, se você consegue dividir as forças ou dividir as opiniões de seus soldados ele enfraquece.

Isso quer dizer que, se o problema entra no meio do casal e os divide, é possível perceber que o relacionamento não seguirá adiante. O bispo explica ainda que a sobrevivência do seu casamento depende de jamais deixar isso acontecer. “Não aceite que nada e nem ninguém divida vocês. O cônjuge não é o inimigo, o inimigo é o problema (situação)”, alerta Renato.

Por isso, em vez de se tornarem rivais e viverem uma verdadeira guerra dentro de casa, unam-se contra o problema, sejam dois contra um. Só assim o inimigo poderá ser combatido.

