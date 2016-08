Por que é preciso perseverar?

Home > Reflexão

“Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. ” Hebreus 10.36

O inferno sabe que é impossível impedir o povo de Deus de tomar posse de Suas promessas; trata-se do cumprimento da Palavra de Deus mediante a manifestação da fé. Por conta disso, o mal tem criado obstáculos para retardar o cumprimento dessas promessas, isto é, para impedir que o povo de Deus manifeste a fé, ou persevere nessa fé fazendo a vontade de Deus.

A tática do mal é criar situações para atrasar a conquista do povo de Deus. Contra isso, as armas da fé são: perseverança e paciência. Perseverar significa não mudar de intençãoou de orientação, manter-se firme até a vitória final. Já a paciência não permite reclamações, murmúrios, etc. Inde­pendentemente das dificuldades, sabeque irá conquistar. O perseverante jamais se deixa levar pelas dificuldades. Antes, ele as usa como degraus da sua conquista.

Tanto a conquista material quanto a espiritual necessitam da mesma determinação. Há de se ter paciência e perseverança para realizar um sonho material e o mesmo se dá no plano espiritual. Se na conquista do sonho material, que é menor e mais insignificante, já não há firmeza de fé, quanto mais na conquista do Reino dos Céus, que é o sonho espiritual!

A perseverança é uma necessidade. Não é item opcional. Ela é necessária para se fazer a vontade de Deus; e fazer a vontade de Deus é necessário para alcançar a promessa. Todas as promessas, inclusive a de salvação da alma. Nas palavras do Senhor Jesus: “Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. ” (Mateus 24.13)

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo