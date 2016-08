Home > Reflexão

“Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. ” Gênesis 4.7

Ninguém é obrigado a cair em tentação. Ninguém cai em tentação sem querer. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra você e é sua respon­sabilidade parar, pensar e dominar suas emoções, seu desejo. Ninguém é levado a cometer algum erro sem que tenha tido oportunidade de escolher.

Por essa razão, é importante permanecer atento às suas atitudes e reações. É importante andar em espírito para conseguir controlar suas emoções. Caso contrário, o desejo do pecado será contra você o tempo inteiro e você não conseguirá se controlar. Mas a responsabilidade continua sendo sua.

Caim ouviu de Deus o que lemos no versículo de hoje. Ele não tinha o Espírito Santo, mas, Deus disse que ele tinha a responsabilidade de dominar o desejo do pecado. Isto é, dominar-se é possível até mesmo para o homem natural. Havia em Caim a força para evitar o mal. Ele poderia escolher. Caim escolheu matar seu irmão por inveja. E colheu maldição como resul­tado de sua atitude. O que parecia mais fácil, ceder ao desejo do pecado, criou dificuldades para Caim pelo resto de sua vida.

Sempre que for tentado, você tem a possibilidade de escolher não cair em tentação. “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos sobre­veio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. ” (1 Coríntios 10.12,13)

Você tem força para resistir à tentação.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo