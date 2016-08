Conheça alguns motivos que levam casais a se separarem

Home > Vida a Dois

Na noite de segunda-feira (29), uma notícia deixou muita gente boquiaberta e movimentou a internet: os apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes comunicaram, pelo Twitter, que estavam se separando, após 26 anos de união.

A mesma nota, publicada separadamente nos perfis de Bonner e Fátima, dizia o seguinte: “Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William."

Minutos depois, a internet foi à loucura, e os compartilhamentos, mensagens de pesar e surpresa ficaram em destaque por horas.

Mas quem pensa que uma separação acontece assim, literalmente da noite para o dia, com um simples comunicado, está enganado. Infelizmente, para o casal chegar a essa decisão, certamente, já existiam motivos suficientes para o relacionamento terminar, mesmo depois de tanto tempo juntos.

Principais razões

Tentando entender melhor episódios como esse, a Universidade de Western Sydney, localizada no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, realizou um estudo, por meio de psicólogos, a fim de detectar quais as principais razões que levam alguém a terminar um relacionamento amoroso. Foram avaliados dados de mais de 5 mil pessoas, de ambos os sexos, na faixa etária de 21 a 76 anos.

No caso das mulheres, o estudo apontou que algumas das principais situações que as levam a terminar um relacionamento são:

- Falta de senso de humor do parceiro

- Sexo de qualidade indesejável

- Preguiça

- Aparência desleixada

Entre os homens, a pesquisa mostrou que os motivos são bastante parecidos, e que, além do sexo e da preguiça, eles não gostam nem um pouco de relacionamentos à distância, pois causam muita insegurança.

Outros pontos como dependência extrema, parceiro que reclama demais, teimoso, que fala muito (ou pouco) também estão entre as maiores reclamações.

O fato de um ou o outro não querer ter filhos também influencia negativamente no relacionamento e pode causar, sim, a separação. Daí a importância de conhecer bem os objetivos de vida de cada um antes de partir para o casamento.

Por outro lado, ter filhos de outros relacionamentos também é apontado como um fator negativo e pode causar a separação. Por fim, ser extremamente ligado ao corpo, ou absolutamente relaxado com ele, estão entre as causas do fim de um relacionamento.

Terapia do Amor

Apesar de o estudo comprovar o que muitos já sabem, há também muita gente errando nas escolhas, nas atitudes, e por isso continua a sofrer na vida amorosa.

