9 sinais de fraqueza espiritual

A vida do cristão é uma batalha constante, tanto no campo físico como também, e principalmente, no espiritual. Manter-se forte espiritualmente, com a fé avivada, é a única maneira de permanecer vitorioso nessa batalha. E esse é o grande desafio.

Por isso, na Bíblia, o apóstolo Paulo deixa o alerta: “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia.” 1 Coríntios 10.12

E ele também ensina o segredo para manter-se em pé: “Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.” Gálatas 5.16

Andar em Espírito é andar sempre atento à voz de Deus, priorizar a comunhão com Ele e alimentar o espírito por meio da leitura da Palavra de dEle e da oração. Essas práticas são imprescindíveis para desenvolvermos a intimidade com Deus e, consequentemente, termos sensibilidade para ouvir e obedecer a Sua voz. Do contrário, seremos fracos espiritualmente e presas fáceis para a ação mal.

Conheça abaixo alguns dos sintomas que uma pessoa apresenta quando está fraca espiritualmente:

1 – Orgulho

Assim como a humildade é a principal característica do nascido de Deus, o orgulho é a principal característica dos nascidos da carne. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está fraca espiritualmente é ela perder essa humildade. O orgulho começa a falar mais alto, a sobressair, e ela não consegue enxergar o quanto precisa de ajuda. Em vez disso, tem aquela falsa impressão de bem-estar; não reconhece sequer as próprias falhas. Em contrapartida, os seus olhos ficam aguçados para o erro dos outros.

2 – Egoísmo

Ela perde a sensibilidade para perceber a necessidade do outro, passando a se preocupar apenas com as próprias necessidades. Mesmo diante de alguém que está sofrendo, não se sensibiliza. Se antes ela tinha sede de evangelizar, agora, evita.

3 – Fé indefinida

A pessoa fraca espiritualmente é facilmente identificada pela sua inconstância na fé. Se antes ela tinha uma fé definida, agora um pequeno obstáculo já é suficiente para fazê-la duvidar e até desistir. Tornou-se uma pessoa facilmente influenciável.

4 – Não jejua e não ora mais como antes

Sua oração se torna fria, mecânica – isso quando ora. Jejuar então se torna algo muito difícil para ela. E passa a jejuar cada vez menos, e quando jejua acaba quebrando o jejum, porque não consegue mais ficar em Espírito. Quando participa de uma reunião, na ora de buscar a Deus, não consegue se concentrar e abre os olhos com frequência.

5 – Infidelidade nos dízimos e votos

Mesmo ainda sendo dizimista já não tem mais o mesmo temor e a preocupação de separar as primícias para Deus. Esquece com frequência e, quando lembra, já até utilizou parte do valor. Votos? Até faz, mas na maioria das vezes não cumpre.

6 – Medo / Dúvida

Já dissemos que a pessoa fraca espiritualmente tem uma fé indefinida, inconstante; ora crê, ora não crê. Sendo assim, é facilmente bombardeada pela dúvida e pelo medo, os pensamentos negativos ganham força, e ela se torna ainda mais vulnerável à ação do mal. Uma vítima em potencial das investidas do diabo.

8 – Desânimo para ler a Bíblia

Ela não tem mais interesse na leitura da Bíblia. Todas as vezes que abre a Bíblia para ler, o desânimo toma conta, se sente sonolenta e logo abandona a leitura, que se torna cada vez mais escassa.

9 - Maus olhos

Ela não tem mais a visão espiritual, tornou-se maliciosa. Passa a julgar tudo e todos. Não aceita a repreensão, em vez disso, quando é chamada à atenção, se faz de vítima, se sente injustiçada e se enche de ira. Não consegue ver mais o cuidado de Deus numa repreensão.

Faça agora uma autoanálise e, se identificar pelo menos um desses sinais na sua vida, é hora de parar, buscar o perdão de Deus e o avivamento espiritual:

“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. ” Romanos 8.26

