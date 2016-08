Seu relacionamento amoroso está saudável?

Home > Vida a Dois

Como anda a saúde de seu relacionamento? Conforme explica o escritor e palestrante Renato Cardoso, coautor dos livros “Casamento Blindado” e “Namoro Blindado”, muitos casais não são capazes de perceberem os primeiros sintomas dos problemas. E essa dificuldade leva a uma grande crise quando esses problemas finalmente aparecem.

“Muitos casais que aconselhamos descobrem que têm problemas na relação assim como algumas pessoas descobrem que têm uma doença mortal. Numa visita rotineira ao médico, ou para checar a razão de uma pequena dor, acabam descobrindo que têm uma enfermidade muito séria, já em estágio avançado”, escreve Renato em seu blog. De acordo com ele, quando a descoberta da “enfermidade” acontece nessas circunstâncias, geralmente o casal ouve o médico dizer “Se tivesse detectado isso antes, o tratamento seria bem mais simples…”.

Todavia, se o problema for descoberto ao demonstrar seus primeiros sintomas é possível não apenas resolvê-lo, mas, principalmente, aprender com eles e utilizá-los para fortalecer a relação.

“Problemas no relacionamento são comuns, mas não é tão fácil perceber quando há algo mais sério. É imprescindível detectar e lidar com os problemas o quanto antes, para não chegar ao ponto de onde não há mais retorno”, escreve ele.

Para descobrir se seu relacionamento é saudável, faça o teste a seguir sozinho e anote as respostas em uma folha de papel. Peça para que seu companheiro faça o mesmo e, a seguir, comparem as respostas e o resultado.

Check-up

1- Você pode apontar fraquezas pessoais e preocupações com o seu parceiro sem medo de crítica, constrangimento ou julgamento?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

2- Vocês conversam um com o outro sobre as preocupações relacionadas a dinheiro que afetam os dois?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

3- Quando você está chateado ou irritado com algo que seu parceiro faz ou deixa de fazer é fácil falar com ele sobre isso?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

4- Seu parceiro se sente à vontade com a maneira que você interage com amigos do sexo oposto?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

5- Ambos estão satisfeitos com a maneira como estão pagando as contas e mantendo o controle de suas finanças?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

6- Vocês conversam sobre decisões importantes e como elas afetarão o relacionamento e a família?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

7- Você sabe quais são as necessidades básicas de seu parceiro?

(a) Sim (b) Às vezes (c) Não

Resultados dos exames

Confirma suas respostas. Para cada vez que você marcou a alternativa (a), conte 10 pontos.

Para cada vez que escolheu (b), some 5 pontos.

Para as respostas de letra (C) não há pontos a somar.

Diagnóstico

70 pontos: Se você alcançou essa pontuação, seu relacionamento está com a saúde em dia. Isso não significa, porém, que é possível relaxar. Siga trabalhando na sua vida a dois para seguirem enfrentando os obstáculos que possam surgir juntos e sem enfraquecer o casal.

55 a 65 pontos: Seu relacionamento vai bem, mas algumas coisas ainda precisam de ajustes. Converse sobre os incômodos imediatamente, não espera que eles se tornem verdadeiros transtornos.

40 a 50 pontos: Esse resultado é ruim. Procure ajuda imediatamente para que os hábitos negativos, já enraizados, possam ser combatidos. Se você não agir agora, é provável que esse relacionamento termine em dor para ambos os lados.

35 pontos ou menos: Se o quadro acima é ruim, esse chega a ser desesperador. Seu relacionamento está na UTI e corre risco gravíssimo de morrer em breve. Isso porque já não são um casal, mas duas pessoas que vivem juntas e tomam decisões pensando quase que exclusivamente em si. Pessoas que vivem em uma relação como essa sem dúvida tiveram os seguintes problemas que não foram devidamente tratados: falta de confiança, perdão inexistente, insegurança, egoísmo ou raiva.

Para solucionar esses problemas e restituir a saúde de seu relacionamento participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, na Universal.