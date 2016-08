É possível mudar a sua vida em 21 dias?

Home > Notícias da Universal

Será que realmente é possível mudar de vida em apenas 21 dias?

O palestrante e apresentador Renato Cardoso ensina que sim, e a maneira mais eficaz de isso acontecer é ler e meditar na Palavra de Deus.

E o livro bíblico ideal para esse desafio é o evangelho de João, porque contém justamente 21 capítulos, que inspiraram o escritor a lançar o livro “21 dias que mudarão a sua vida: O desafio de João”, para todos aqueles que desejam realmente uma mudança interior e exterior. “Note que não será apenas ‘ler’. Vamos meditar no que lemos. Meditar significa pensar no que está lendo, inquirir, mergulhar no texto, e, principalmente, tirar lições para a sua vida”, explica Renato.

Veja o vídeo abaixo de divulgação da publicação:

