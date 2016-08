Voluntários da Universal oferecem assistência a presos e seus familiares

Home > Ação Social

Sergipe

No início de agosto, voluntários da Universal de Sergipe ofereceram um café da manhã – com pães, sucos, achocolatados, bolos, lanches, arroz doce e munguzá – aos familiares que foram visitar as presas no Presídio Feminino de Socorro (Prefem), no povoado de Tabocas, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Os familiares também receberam 400 exemplares do livro “A Última Pedra”, do bispo Rogério Formigoni, e 400 exemplares do jornal Folha Universal.

“Nosso objetivo é trazer para perto das detentas os seus maridos, filhos e familiares, porque a realidade de uma mulher presa é diferente da do homem. Na maioria das vezes elas são esquecidas, abandonadas. O mesmo não ocorre quando se trata de um homem. As filas em frente aos presídios para visitar os presos são gigantescas”, destaca o pastor Joel de Araújo, responsável pelo grupo no estado.

Voluntárias de outros projetos sociais da Universal também estiveram presentes, como as do projeto T-Amar, que presta assistência a mulheres que criam os filhos sozinhas; do projeto Raabe que dá assistência a mulheres que sofrem violência doméstica ou carregam algum tipo de marca ou trauma do passado; e do Mães em Oração, que ensina e incentiva as mães a orarem pelos filhos, além de orientá-las sobre como agir de acordo com o que ensina a Palavra de Deus. Elas ofereceram suporte e apoio às mães e familiares que aguardavam na fila.

De acordo com o primeiro relatório nacional sobre a população carcerária feminina do Brasil, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, divulgado em novembro de 2015, Sergipe é o estado que tem a pior situação carcerária feminina do País: 99% das encarceradas não têm condenação, mas estão atrás das grades.

A Universal nos Presídios atua em sete unidades carcerárias de Sergipe, todas superlotadas.

“Trabalhamos pela reinserção social, pois é fundamental que, após cumprir a pena, o cidadão volte a ter uma vida digna na sociedade”, afirma o pastor Joel.

Paraíba

Na Paraíba, o pastor Miguel Soares, responsável pelo trabalho da Universal nos presídios do estado, levou voluntários do grupo Arcanjos, do Força Jovem Universal (FJU), ao presídio feminino Júlia Maranhão, onde o grupo fez doação de kits de higiene pessoal para as internas.

Mato Grosso

No último dia 14 de agosto, dia dos pais, 23 voluntários do grupo de presídios de Cuiabá, capital mato-grossense, ofereceram um café da manhã aos familiares que aguardavam na fila para visitarem os detentos do presídio Pascoal Ramos. Muitas mulheres chegam com um dia de antecedência e passam a noite inteira ao relento, com fome, para garantir um lugar na fila. Por isso, a refeição oferecida pelos voluntários torna a realidade dessas mulheres menos dura. Além de proporcionar o conforto físico, o grupo também se preocupa em proporcionar a elas o conforto espiritual, levando a Palavra de Deus e realizando oração por elas.

Espírito Santo

Semanalmente, de domingo a quinta-feira, voluntários da Universal nos Presídios no estado do Espírito Santo, também visitam cerca de 800 detentos no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG).

Além da palavra de fé que é levada aos detentos, são realizadas várias ações sociais, como corte de cabelo e de barba. No último evento que foi dividido em dois dias, foram realizados cerca de 150 cortes de cabelo.

Para o pastor Reginaldo Cerqueira, responsável pelo trabalho da Universal na cidade de Guarapari, e que também ajudou a cortar o cabelo dos detentos, o objetivo é cumprir a ordem de Jesus: “Levar a Sua palavra e também praticar as boas obras. A fé sem obras é morta”, declarou.

