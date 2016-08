Uma surpresa para toda a equipe médica

Home > Folha Universal

Você ouve dos médicos que está com uma doença crônica e que terá que fazer tratamento pelo resto da vida ou que o seu problema de saúde é irreversível. Nesse instante, bombardeado pelas emoções, deixa os pensamentos ruins paralisarem sua fé, o que é muito comum que aconteça nesses momentos.

Contudo, para saber como reagir diante das más notícias e alcançar um resultado positivo frente à situação, é necessário estar preparado e esse preparo envolve fé, perseverança e determinação. Esses são os instrumentos que podem trazer fim ao seu sofrimento e ao de seus familiares.

Foi a eles que recorreu o bispo Francisco Decothé. Aos 19 anos, sua filha, Amanda, hoje com 26 anos, (foto abaixo com seu esposo) contraiu uma simples gripe e teve uma inflamação na garganta. No hospital, já medicada, parecia que tudo corria bem. Liberada pelo médico, Amanda voltou para casa, mas começou a se sentir fraca, a vomitar durante toda a semana e retornou ao hospital.

“Foi tudo muito rápido. O médico falou que ela estava com uma bactéria rara, que ocasionou uma pneumonia muito grave. Ela foi entubada e isolada em um quarto da UTI”, lembra o bispo.

Com dificuldades para respirar, já que os pulmões estavam cheios de água, o quadro de saúde da garota só piorava dia a dia.

O bispo chegou a ser chamado pelos médicos para passar a noite com a filha, que corria grande risco de morrer. “O doutor me disse que nunca tinha visto um caso como o dela e aquele tipo de bactéria antes, que já estava sem esperança. Passei a madrugada com ela, segurando sua mão. Foi a pior noite de toda a minha vida, mas foi quando tomei uma decisão”, conta.

Agir ou se entregar

O bispo lembra que naquela noite suas orações passaram a ser ainda mais intensas e, mesmo recebendo somente notícias ruins, em nenhum momento deixou de crer em Deus e que sua filha seria curada. Foram horas difíceis para ele e a esposa, que não suportava ver a filha passar por aquele sofrimento.

“Havia uma revolta dentro de mim por ver o quadro em que ela se encontrava. Os médicos perdiam cada vez mais a esperança, mas eu sabia que ela seria curada, a minha fé em Deus era maior do que qualquer outra coisa”, lembra Marilene Decothé, mãe da jovem.

No entanto, Amanda entrou em estado de coma. Foi neste momento que a família resolveu fazer um voto para chamar atenção de Deus e obter a cura da garota. “Depois disso, fiquei em paz. Tinha certeza de que Deus faria a parte dEle”, lembra o bispo.

Poucos dias depois, Amanda saiu do coma. O casal atribui o restabelecimento da filha à sua atitude de fé, já que tinha feito tudo que podia.



A mudança do quadro

Com novas radiografias, os médicos, surpresos, constataram o que o casal já esperava. Os pulmões de Amanda já não tinham mais água. Pareciam os de outra pessoa. “Os médicos pediram todos os exames para que estudassem a doença e a recuperação dela, porque, em um caso tão grave, era impossível que ela se recuperasse tão rapidamente. Foi depois do voto que a situação mudou de forma tão rápida”, lembra o bispo.

Em 15 dias, Amanda já tinha retomado sua rotina normal e não ficou com nenhuma sequela: prova de que uma atitude de fé pode mudar qualquer historia.

A cura do corpo e da alma

Se você tem passado por momentos difíceis por causa de um problema de saúde ou da doença de um familiar, é preciso fortalecer sua fé e buscar ajuda para a cura do corpo e, em alguns casos, da alma.

Em todas as Universais, às terças-feiras, acontece uma reunião especial para os que desejam lutar contra a situação em que se encontram.

“Muitas pessoas chegam à Sessão do Descarrego para a Cura do Corpo e da Alma desenganadas pelos médicos, com câncer, lúpus, Aids, síndrome de pânico, depressão, e ao usarem a fé são curadas ”, comenta o bispo

A reunião é para os que estão nesta situação ou com problemas considerados ainda mais graves pela medicina. “A única condição é não questionar, somente obedecer a Deus e certamente o milagre vai acontecer”, afirma.

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima clicando aqui.