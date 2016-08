Três novos bispos são consagrados nos EUA

Home > Folha Universal

O dia 7 de agosto de 2016 ficou marcado na história da Universal. Isso porque, nos Estados Unidos, três novos bispos foram consagrados para que se dediquem mais ainda aos sofridos. A reunião de consagração aconteceu no Brooklyn, em Nova York, e demonstra o crescimento que o trabalho da Universal tem conquistado no país.

Alberto Menezes, de 35 anos; Ricardo Teixeira, de 41 anos; e Rohan Taylor, de 42 anos, já atuavam como pastores no país – o primeiro na Flórida e os demais em Nova York. Os três e suas esposas, felizes, aceitaram a nova responsabilidade que Deus atribuiu a eles.

“Tudo coopera para o crescimento da Obra de Deus. O segredo para se manter fiel é se manter no Altar”, afirmou o bispo Taylor. “Quando o pastor é consagrado, Deus está contando comele para abençoar o povo. Então, na verdade, quem recebe a bênção não é o pastor, mas o povo”, disse.

O bispo Taylor faz parte da Obra como pastor há 13 anos, sendo que há 9 anos ele e sua esposa, Kerry, estão nos Estados Unidos. No período restante, o trabalho foi realizada na Jamaica e no Canadá.

O bispo Alberto, por sua vez, foi consagrado pastor em outubro de 2012. Ele e sua esposa, Gláucia, já passaram pelo Brasil e pela África do Sul antes de chegar aos Estados Unidos, há sete anos.

Quem também atuou nesses países foi o bispo Ricardo, que chegou aos Estados Unidos há sete meses com sua esposa, Helen, e sua filha, Rebeca. Somando o tempo de trabalho em todos esses países, já são 14 anos na Obra como pastor.

Atualmente, existem nos Estados Unidos aproximadamente 230 igrejas onde são ministradas reuniões em inglês, espanhol e português. Ao todo, a Universal está presente em 23 Estados mais o Distrito Federal.

“Nosso maior prazer é servir ao nosso Deus e receber dEle mais um talento (consagração) é perceber que tudo que fizemos até aqui foi aceito por Deus e que estamos no caminho certo”, afirmou o bispo Ricardo.

Já o bispo Taylor relatou grande felicidade com a consagração e mandou um recado para os leitores do portal universal.org: “primeiramente, quero esclarecer a todos que nada é impossível. Hoje sou evidência de que qualquer um pode superar os desafios, não obstante o quão fundo estejam ou o quanto estejam sofrendo. Podemos conquistar qualquer coisa na vida. Desde que estejamos prontos para fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer mais através das nossas vidas. E esta é minha oportunidade de fazer mais para Ele”, disse.

Os três se uniram ao bispo André Silva, que foi consagrado no dia 17 de julho.

“A Obra de Deus certamente avançará com essa consagração”, afirmou o bispo Bira Fonseca, responsável pelo trabalho da Universal nos Estados Unidos. “Quando o rei Davi foi consagrado, ele se tornou um líder de Israel. Quando, na Universal, um bispo é consagrado, significa que uma nova nação se levanta para ganhar muitas almas. Deus recebeu novos servos e o Reino de Deus e o povo de Deus receberam novos servos que os liderarão”, concluiu.