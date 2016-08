Se o seu marido faz isso, ele ama você

Home > Vida a Dois

O homem nem sempre sabe demonstrar os seus sentimentos. Ao contrário, a maioria aprendeu desde cedo a guardá-los para si, controlando as reações mais extremas. Por essa característica, a mulher casada, às vezes, não consegue enxergar o amor do marido e se sente não correspondida no casamento.

Assim, o Portal Universal.org destaca hoje 6 atitudes masculinas que servem como provas de amor. Confira:

1- Cuida da esposa

Ao casar, o homem se torna responsável por sua família. Amor, portanto, vai além de palavras bonitas. Diz respeito a fazer com que a mulher se sinta bem cuidada. “O verdadeiro amor não é baseado em sentimento, mas no cuidado que o marido deve à esposa pelo compromisso que assumiu com ela”, explica o escritor Renato Cardoso, autor do livro “Casamento Blindado”.

Se o seu marido se esforça em pequenas atitudes zelosas, como cozinhar quando você está doente, por exemplo, ele está cuidando de você e quer cumprir com a sua responsabilidade.

2- Transmite segurança

Para passar a sensação de segurança, o homem precisa ter o controle de si mesmo. “Mostre-me um marido ‘esquentado’, que vive cheio de raiva, e eu lhe mostrarei uma mulher insegura, desvalorizada, e mal-amada”, declara Renato.

Alterar-se facilmente, bater a porta e gritar são sinais de que o homem não é seguro de si mesmo. Tampouco poderá oferecer segurança à sua esposa. Se, ao contrário disso, ele controla-se em argumentações, demonstra maturidade e responsabilidade, certamente ele a ama.

3- Não quer ter a última palavra

Discussões acontecem em qualquer casamento. O estresse levanta argumentações nem sempre válidas. Para querer lidar com a raiva alheia de maneira racional é necessário amar. “Portanto, uma das melhores coisas que você pode fazer no seu relacionamento é reconhecer quando o seu parceiro está estressado e como ele ou ela lida com isso. Uma vez sabendo disso, decida não levar nada para o lado pessoal e não fazer coisas que venham piorar a situação”, afirma Renato.

4- Ouve as suas reclamações

A principal fuga de estresse da mulher é o desabafo. Por costume, ela comenta sobre o seu dia, o que foi bom e o que não foi, nem sempre exigindo uma opinião de seu marido. Muitos homens não entendem isso e dão pouca atenção ao que elas têm a dizer. Quando, ao contrário disso, o marido se esforça para ouvir tudo o que ela está falando, é sinal de amor.

“Você homem pode fazer mais o papel de pai quando a sua mulher está tendo os chiliques dela: ‘Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vai dar tudo certo’”, recomenda Renato. “A mulher quer que o seu homem seja a sua rocha, o seu porto seguro no relacionamento. Ela quer ter a segurança de que pode descarregar tudo sobre ele — raiva, frustração, tristeza — sem ele ficar desconfortável ou se abalar. Em vez de ele reagir, a mulher quer que o seu homem permaneça firme enquanto procura compreendê-la e ancorá-la durante aquele momento difícil. Tarefa nada fácil para ele, claro, mas possível.”

5- Sabe lidar com o ciúme

O homem que ama sabe lidar com o ciúme de duas maneiras. Em primeiro lugar ele não é extremista ou age irracionalmente. Em lugar disso, quando o relacionamento é saudável ele sabe avaliar bem cada situação e, se algo lhe desagrada, sabe conversar equilibradamente com a esposa.

Em segundo lugar, o homem que ama não dá motivos para a sua esposa ter ciúme. Mesmo sendo extrovertido, ele se afasta de amizades que possam desagradá-la esposa, evita frequentar certos lugares e não dá intimidade a outras mulheres.

6- Usa o bom humor

Renato explica ainda que, para não piorar os momentos tensos, o bom marido precisa aprender a usar de bom humor, e também aceitar quando a parceira faz o mesmo para aliviar a tensão entre o casal. O homem que troca a ofensa pelo sorriso na hora de resolver um conflito certamente ama a sua esposa.

