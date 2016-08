Qual a sua reação ao ver esta foto?

Home > Folha Universal

No início de agosto, a foto ao lado causou polêmica nas redes sociais. Nela, uma mulher está sentada, olhando para o celular, enquanto um bebê está deitado sobre um pano no chão. A imagem, tirada no saguão de um aeroporto, foi postada por um usuário do Snapchat, que escreveu “quem deixa o bebê no chão desse jeito?”

Não demorou para que mais de duas mil pessoas compartilhassem a foto condenando a atitude da mulher. A maioria dizia que a mãe estava usando as redes sociais enquanto seu bebê, que deveria estar no colo, estava deitado no chão sujeito a doenças. “Você não coloca um bebê no chão sujo, com cobertor por baixo ou não. Ela não sabe o que esteve no chão”, escreveu uma pessoa.

Entre as críticas, também estavam acusações como “ela é uma péssima mãe” e “ela deixa a criança largada enquanto manda mensagens”. No Twitter, um usuário dizia que estava “chorando com a cena”.

Enquanto conclusões precipitadas rodavam o mundo, a verdade veio à tona. A mulher que aparece na imagem é a norte-americana Molly Lensing. No dia em que a foto foi tirada, ela e a criança tinham dormido no chão do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, enquanto esperavam há dias uma conexão da Delta Airlines para voltar para casa.

Molly voaria na segunda-feira, mas sua viagem foi cancelada. Na terça-feira, o voo atrasou seis horas, o que fez com que ela perdesse sua conexão em Atlanta. Ela voaria novamente à meia-noite, mas o voo foi cancelado de última hora. Depois de ficar mais de quatro horas tentando resolver o problema, ela e o bebê tiveram que dormir no aeroporto para esperar até o dia seguinte. No momento da imagem, na quinta-feira, Molly havia se levantado para pedir aos seus pais, pelo celular, que fossem buscá-las de carro.

Para que criticar?

Você já reparou como é fácil enumerar os defeitos de alguém antes mesmo de conhecer os fatos? Julgamos alguém que vimos somente alguns instantes, criticamos pela aparência e condenamos por causa de uma imagem.

Apenas com um clique, em poucos segundos, uma mãe teve sua vida invadida por milhares de pessoas desconhecidas. Não se sabia quem era a mulher e o que estava acontecendo. Mas a maioria resolveu apontar o dedo e dizer que tipo de mãe ela era.

Esse comportamento revela como muitas pessoas preferem dar o seu veredicto mesmo sem saber sobre o que estão opinando. Buscam falhas em outras para mostrar suas convicções.

No caso da foto, muitas pessoas a viram. Mas quantas ofereceram ajuda à mãe? Quem estava por perto e realmente poderia fazer algo decidiu, em vez disso, fotografar a cena e divulgar nas redes sociais.

Atualmente, a internet é um meio que facilita o julgamento. Posta-se algo sobre alguém, sem autorização e, depois que o post é replicado milhares de vezes, o estrago está feito. Fica mais difícil reverter uma história contada no primeiro post. Talvez se a empresa de aviação não tivesse se pronunciado sobre os fatos, até agora as críticas àquela mãe estariam sendo feitas.

Uma imagem não “vale mais que mil palavras” e, por isso, uma pessoa não pode ser interpretada dependendo apenas do ângulo em que é fotografada.

Em vez de julgamentos, precisamos fazer gentilezas. E, se algum dia estivermos na posição de julgar, devemos fazê-lo não pelo que se vemos, mas pelos fatos. Isso é justiça.