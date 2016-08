O sucesso depende de sua ousadia

Home > Folha Universal

Aonde os sonhos podem nos levar? No caso do neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, uma meta ousada gerou uma descoberta inédita. Oito pessoas que passaram anos paralisadas por causa de lesões na medula espinhal recuperaram alguns movimentos de músculos da perna, segundo relatório publicado na Scientific Reports. Elas também voltaram a ter controle parcial das funções da bexiga e do intestino, melhoraram suas funções cardiovasculares e passaram a ter sensibilidade ao serem tocadas nas pernas paralisadas.

O fato mais surpreendente é que esses resultados não eram esperados pela equipe liderada por Nicolelis. Quando começou a desenvolver o projeto Andar de Novo, em 2013, o objetivo do cientista era explorar como a conexão entre cérebro e máquina poderia ajudar pacientes a recuperar a mobilidade por meios artificiais, como próteses e exoesqueletos controlados pelo cérebro.

Oito pacientes passaram por um treinamento com um sistema de realidade virtual que usou a atividade do cérebro deles para simular o controle de suas pernas. Com o passar do tempo, eles perceberam que voltaram a ter algumas sensações em partes do corpo antes totalmente adormecidas. Quatro participantes tiveram mudanças tão significativas que os médicos atualizaram seus diagnósticos de paralisia completa para paralisia parcial.

“Ninguém esperava que iria ver o que nós encontramos, que é a recuperação neurológica parcial motora, sensorial e das funções viscerais”, disse Nicolelis, em texto divulgado pela Universidade Duke, dos Estados Unidos, instituição na qual ele é codiretor do Centro de Neuroengenharia. A descoberta pode revolucionar o tratamento de paralisia.

Como ter sucesso

Ousadia, perseverança, domínio técnico e parceria são alguns dos diferenciais que podem ter contribuído para a descoberta inédita da equipe do neurocientista. Mas não é preciso ser um cientista renomado para realizar sonhos que parecem impossíveis. Quem explica é André Luiz Dametto, (foto ao lado) coach de vida e carreira e professor da pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Dametto ensina que o primeiro passo é desenvolver o autoconhecimento. “Todo ser humano pode ser genial. É só uma questão de ter clareza do próprio talento, da própria capacidade, e investir nisso. Ninguém vai conseguir o impossível seguindo o caminho dos outros. É importante traçar o próprio caminho.”

Carla Beck, psicóloga e coach de comportamento, destaca que ter um objetivo definido também é essencial. “Quando a pessoa tem um propósito, ela faz o esforço necessário para atingir o que deseja. É importante buscar algo que nos encante. Caso contrário, ficamos só no movimento automático de levantar, ir trabalhar, ganhar dinheiro. Não faz sentido.”

Veja outros diferenciais do projeto liderado por Nicolelis que servem de inspiração para quem deseja

ter sucesso.

Um grande sonho

As pesquisas lideradas por ele têm um objetivo grande: ajudar pessoas com paralisia a voltar a andar. “Você pode desenhar um sonho grande e dividi-lo em pequenos sonhos e metas. Um bom sonho não pode ser fácil demais porque a pessoa pode postergá-lo”, ensina Dametto.

Ousadia

O projeto da equipe do cientista é inédito. O laboratório de reabilitação, por exemplo, inclui diversas áreas do conhecimento no mesmo local. Outra ousadia foi desenvolver as atividades no Brasil, com investimento, equipe e pacientes brasileiros. A escolha contrariou a crença de que o País não estaria preparado para esse tipo de iniciativa. “Para tentar algo novo, em algum momento é preciso coragem para romper com crenças antigas e fazer escolhas diferentes”, destaca Carla.

Trabalho em equipe

O projeto Andar de Novo conta com uma equipe de mais de 100 cientistas de cinco continentes. “Muitos brasileiros ainda nutrem a crença de que é melhor fazer algo sozinho. Nicolelis buscou parceiros que tinham o mesmo propósito e foi mais longe”, avalia Dametto.

Persistência

Há quase 20 anos, o cientista vem trabalhando para construir e aprimorar sistemas que registram centenas de sinais simultâneos do cérebro. Portanto, a descoberta não surgiu com um passe de mágica.

Tentativas

A primeira demonstração do projeto Andar de Novo foi realizada em 2014. Desde então, muitos progressos já foram feitos. “Muitas pessoas acreditam que para empreender a ideia precisa ser perfeita. Mas é fazendo que você consegue aprimorá-la. É preciso encontrar equilíbrio entre planejar e agir”, completa Dametto.

