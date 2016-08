O que fazer para se tornar uma pessoa feliz?

Home > Reflexão

“Então, disse Jesus a Seus discípulos: Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-Me.” Mateus 16.24

Quem quiser ser feliz tem de começar sua vida com o Criador da felicidade. Ele diz: “Quem quiser vir após Mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.” Esse é o princípio da felicidade.

Primeiro, entrega incondicional da vida ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, abandonar o caminho errado. Terceiro, colocar em prática Suas orientações escritas na Bíblia Sagrada.

É fácil? Não, não é. Mas, pior e mais sacrificante é colher os frutos das escolhas erradas por toda a vida. Afinal de contas, quem consegue fazer o certo de forma apressada? Fugir do sacrifício fará com que você seja sacrificado por suas escolhas equivocadas, feitas por conta do coração, da desobediência ou teimosia.

Quem não se entrega a Deus, se entrega ao diabo. Não tem meio termo. Quem não sacrifica, acaba sacrificado. A vida pela fé só é possível na base do sacrifício, da renúncia. A vida pelos desejos do coração não necessita de esforço, mas leva ao sofrimento.

A vida de sacrifício com o Senhor Jesus, no entanto, remove todo sofri­mento, toda dor, toda amargura. Renuncia-se àquilo que, inevitavelmente, no futuro traria dor e angústia. Logo, não há perda alguma, não há o que temer, nem com que se preocupar. É o princípio e a garantia de eterna e absoluta felicidade.

Quem quiser ser feliz deve se aliar ao Criador da felicidade.

