O que A Terra Prometida tem a ver com a sua

Home > Folha Universal

Por meio de belas imagens, diálogos criativos e efeitos especiais, a novela A Terra Prometida leva à tela da Rede Record uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. A trama dá cor e forma à trajetória do líder Josué na condução dos hebreus a Canaã.

A história apresenta momentos marcantes, como a queda das Muralhas de Jericó e a travessia do Rio Jordão, conforme destacou o autor Renato Modesto durante o lançamento da novela. “Procurei escrever inspirado principalmente no que está escrito na Bíblia, acho importante transmitir ao público os valores de perseverança e otimismo dessa história.” Já o ator Sidney Sampaio acrescentou que interpretar o protagonista Josué é uma inspiração. “Ele é um grande exemplo para todos nós de como manter a serenidade e acreditar que é possível contornar dificuldades e desafios.”

Valores

Fé, força, coragem, obediência, paciência e dedicação são alguns valores cristãos presentes na trama, em cenas que vão de diálogos familiares a grandes batalhas. Além de entretenimento, os espectadores também encontram bases importantes para refletir sobre a Bíblia, relembrar histórias de grandes nomes, como Raabe, Otniel e Calebe, e avivar a própria fé. Por isso, a Folha Universal exibe fatos que mostram que A Terra Prometida é mais do que uma novela.

Nada é impossível

Em meados de agosto, a Rede Record levou ao ar a travessia dos hebreus pelo Rio Jordão, a última barreira entre o deserto e a sonhada Canaã. A princípio, transpor o rio era impossível. Entretanto, os hebreus seguiram a direção de Deus com fé e coragem. As cenas mostraram o milagre que se seguiu: o fluxo das águas foi interrompido e os hebreus atravessaram em solo enxuto. As imagens destacaram a importância da fé na conquista do impossível.

Raabe, uma heroína

A Terra Prometida também conta em detalhes a história de Raabe, interpretada pela atriz Miriam Freeland. O folhetim mostra que, apesar da discriminação que sofreu por ser prostituta em Canaã, Raabe não abandonou sua fé. Ela protegeu os espias e foi salva durante a conquista de Jericó pelos hebreus. Na Bíblia, Raabe é uma das poucas mulheres na genealogia de Jesus. Ela é mãe de Boaz, que se casou com Rute e gerou Obede. Este último, por sua vez, foi pai de Jessé e, portanto, avô do rei Davi.

A queda das Muralhas

Outro acontecimento que mostra a importância da fé e da obediência à palavra de Deus foi a queda das Muralhas de Jericó. Segundo a Bíblia, em Josué 6: 1-25, Josué e seu povo receberam instruções de Deus para cercar Jericó durante seis dias, dando uma volta por dia ao redor da cidade. No sétimo dia, todos deveriam rodear a cidade sete vezes e o toque das trombetas deveria ser feito ao mesmo tempo que o alto brado dos soldados. E o que parecia impossível aconteceu: as muralhas ruíram.

O pecado de Acã

Quando os hebreus tomaram Jericó, eles foram orientados a não pegar nada que pertencesse à cidade. Segundo a Bíblia, o ouro, a prata e os vasos de metal e ferro deveriam ser consagrados ao Senhor, mas a ambição de Acã, interpretado por Kadu Moliterno, levou-o a trair os hebreus. Ele roubou espólios de guerra, atitude que fez com que o povo de Israel perdesse a primeira batalha contra Ai – uma cidade relativamente pequena, se comparada a Jericó.

O primeiro juiz

A trama traz a história de Otniel, o primeiro juiz de Israel e substituto de Josué na liderança dos hebreus. A princípio, Otniel, vivido pelo ator Leonardo Miggiorin, é retratado como um guerreiro frágil e subestimado pelos outros, mas ele se tornará um guerreiro respeitado.

Obediência e parceria

Em sua trajetória, o líder Josué conta com dois amigos e conselheiros: Calebe, interpretado por Milhem Cortaz, e Eleazar, vivido por Bernardo Velasco. Em diversas cenas, a novela destaca que a liderança depende de uma equipe disposta a se apoiar. Os três personagens mostram que o trabalho em equipe e a obediência a Deus são essenciais para superar obstáculos. O folhetim vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Rede Record.