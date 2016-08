Namoro Blindado na Nova Canaã

Home > Folha Universal

No dia 1º de agosto, o Projeto Nova Canaã, localizado no município de Irecê, no Estado da Bahia, promoveu um debate especial entre os alunos para falar sobre o tema que mais gera curiosidade e interesse nos adolescentes: o namoro.

O evento teve a participação de 210 estudantes do ensino fundamental 2 e médio, com idades entre 11 anos e 16 anos. A iniciativa faz parte do Projeto Papo Cabeça, que visa trazer para discussão e reflexão temáticas do

mundo adolescente.

Desta vez, o tema foi inspirado no livro Namoro Blindado – O seu Relacionamento à Prova de Coração Partido, de Renato e Cristiane Cardoso.

Num bate-papo descontraído, os adolescentes esclareceram dúvidas a respeito de como encontrar a pessoa ideal, como saber se estão prontos para namorar, o segredo para ter um relacionamento duradouro, a primeira vez, entre outras. Também houve sorteio de livros, dinâmicas e um quiz (jogo de perguntas). Tudo isso teve o objetivo de fazê-los aprender e refletir sobre o assunto dentro da realidade deles.

Para a diretora pedagógica do Projeto Nova Canaã, Ana Cássia Dourado, esse tipo de evento é extremamente importante, já que a maioria dos adolescentes que são atendidos pelo projeto, por conta do ambiente em que vivem, não recebe esse tipo de orientação da família.

A aluna Samile Lima, de 13 anos, (foto ao lado) ganhou o livro Namoro Blindado de uma amiga e está muito entusiasmada com a leitura. “Estou aprendendo muito com ele. Comecei a ler e vi o quanto o namoro é uma decisão importante. Se levarmos a sério essa etapa de nossas vidas, podemos evitar muitas decepções”, afirmou.

Lucas Barbosa, de 15 anos, já namora e destaca um dos trechos do livro que mais chamaram sua atenção: “Namoro blindado é aquele que, por mais forte que sejam os sentimentos, a pessoa não abandona a lucidez nem deixa de agir pela razão, que nos faz agir com inteligência e não com o coração. Precisamos ter consciência de que não existe A pessoa certa e que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Deus nos dá a inteligência de saber quem é ou não a pessoa adequada para um relacionamento amoroso, porém, nós fazemos a escolha”, esclareceu.

